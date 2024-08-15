У метеоролога произошла паническая атака в прямом эфире: момент попал на видео

Австралийскому метеорологу Нейту Бирну пришлось прервать свой доклад в прямом эфире, ведь у него произошла паническая атака. Ведущий прогноза погоды отметил: это случилось по причине проблем с тревожностью, которые он пытается побороть в течение нескольких лет.

Видео дня

После того, как психологическое и физическое состояние работника телевизионного канала улучшилось, он вернулся в эфир, пишет People. Мужчина извинился перед зрителями, которых испугало его самочувствие. Волнующий момент попал на видео.

В привычной для себя рабочей атмосфере, Нейт Бирн рассказывал австралийцам о погодных условиях, ожидающих их в ближайшие дни. Однако метеорологу пришлось остановить доклад из-за панической атаки – внезапного, интенсивного чувство страха, вызывающее учащенное сердцебиение, дыхание и потоотделение.

"В ближайшие дни мы увидим гораздо больше дождей… На самом деле сейчас мне придется остановиться на секунду. Некоторые из вас, возможно, знают, что я иногда страдаю от панических атак, и именно это происходит прямо сейчас", – объяснил ведущий.

Мужчина обратился к своей коллеге Лизе Миллар с просьбой продолжить выпуск прогноза погоды вместо него. Женщина приветливо пошла ему на встречу, отметив, что ранее Нейт Бирн откровенно рассказал аудитории о своих проблемах с психологическим здоровьем. В статье для австралийского СМИ метеоролог признался, что первый случай панической атаки произошел во время одного из прямых эфиров. В течение длительного времени ему пришлось работать с психологами, чтобы создать механизм преодоления недуга, который происходит один или несколько раз в год.

Когда самочувствие Нейта Бирна улучшилось, он снова присоединился к прямой трансляции, извинившись за неожиданное повышение уровня тревоги.

"Ты напугал меня, потому что я думал, что мне придется закончить делать прогноз погоды, а у меня это никогда не получается", – пошутил Майкл Роуленд, соведущий метеоролога.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что во время прямого эфира шоу в Лос-Анджелесе произошло землетрясение, толчки которого ощущались по всей Южной Калифорнии. Профессиональная реакция ведущих попала на видео, которое быстро распространилось в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!