Трамп назначил трех легендарных актеров своими 'спецпослами' в Голливуде: что они будут делать

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначил Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне своими "спецпослами" в Голливуде. 78-летний политик имеет целью вернуть былую славу американской индустрии кино, поэтому трое знаменитых актеров должны стать его "ушами и глазами" в этом районе Лос-Анджелеса.

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Как отмечает Associated Press, соответствующее заявление государственный деятель разместил на своей платформе Truth Social. Он отметил, что планирует прислушаться ко всем советам и рекомендациям знаменитостей, чтобы вернуть Голливуду "золотой век".

"Для меня честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в большом, но очень неспокойном месте, Голливуде, Калифорния. Они будут выполнять функции моих специальных послов, чтобы вернуть Голливуд, который за последние четыре года потерял много бизнеса из-за иностранных государств. Вернуть и сделать больше, лучше и сильнее, чем когда-либо. Эти три очень талантливых человека станут моими глазами и ушами, и я выполню то, что они предложат. В Голливуде, как и во всех США, снова наступит золотой век!" – отметил политик.

Такое решение Дональда Трампа стало настоящей неожиданностью для Мела Гибсона. По словам актера, эту новость он узнал вместе со всеми другими людьми. Он отметил, что принимает предложение политика, ведь его обязанность как гражданина "оказывать всю возможную помощь".

"Я достаточно стар, поэтому имел возможность увидеть золотой век Голливуда. Однако сегодня ситуация значительно хуже. Сейчас здесь снимается очень мало фильмов, но нам повезло, что у нас есть новый президент, который хочет вернуть Голливуду его былую славу", – высказался о решении государственного деятеля Джон Войт.

Позитивно воспринял статус "спецпосла" Дональда Трампа и Сильвестра Сталлоне. Актер является давним сторонником новоизбранного президента США, а однажды даже сравнил его с Джорджем Вашингтоном.

"Никто в мире не смог бы сделать то, что сделал он. Так что я в восторге. Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он понятия не имел, что изменит мир. Просто представьте, каким бы мир был без него. Угадайте что? У нас появился второй Джордж Вашингтон", – говорил звезда "Рокки".

Стоит отметить, что в течение последних лет производство фильмов в США значительно снизилось. Сначала на это повлияла пандемия COVID-19, затем забастовки Гильдии сценаристов в 2023-м, а сейчас масштабные лесные пожары, заполонившие большое количество районов Лос-Анджелеса. По сравнению с 2021 годом кинопроизводство в США упало на 26%.

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