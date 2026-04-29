Торт с фото и вирусный танец: появилось видео с 86-летия легендарного Аль Пачино, который уже нечасто выходит в свет

В сети появилось видео празднования 86-летия легендарного американского актера, звезды "Крестного отца" Аль Пачино, которое он отметил 25 апреля. На кадрах видно, как обладатель "Оскара" танцует на вечеринке и задувает свечи на праздничном торте.

На записи, которую опубликовал фанатский аккаунт в Instagram, Пачино держит микрофон, энергично двигается под музыку и выглядит энергичным, несмотря на то, что в последние годы он нечасто выходит в свет. После танца актер подходит к большому торту, украшенному его детской фотографией, и задувает свечи.

Публикация быстро набрала просмотры и реакция фанатов (более 197 тысяч лайков и более 6,5 тысяч комментариев), ведь в последнее время Пачино нечасто появляется на публике.

Ранее актер уже высказывался о своем отношении к возрасту и физическому состоянию. В интервью The New York Times в октябре 2024 года он заявил: "Я не знаю, что это вообще такое – старение. Это кажется абсурдным и безумным. Иногда я думаю: почему бы мне не найти какие-то стероиды, которые меня не убьют? Я принимал их, когда тяжело болел ковидом".

Тогда же Пачино вспомнил о тяжелом опыте болезни COVID-19 в 2020 году. Актер едва не умер из-за инфекции, которая развилась в результате заболевания.

"Они сказали, что у меня пропал пульс. Это было так – ты здесь, тебя нет", – рассказывал актер. По его словам, этот эпизод заставил его задуматься над хрупкостью жизни и собственным опытом, ведь, как он отметил, в тот момент "не было даже воспоминаний, была странная каша".

Стоит отметить, что у Аль Пачино четверо детей: 36-летняя дочь Джули от Джен Таррант, 25-летние близнецы Антон и Оливия от актрисы Беверли Д'Анджело, а также самый младший сын Роман, которому в июне должно исполниться три года.

В интервью BBC в 2024 году актер подчеркивал, что для него важно оставаться рядом с младшим сыном.

"Я хочу быть рядом с этим ребенком. И надеюсь, что так и будет. Надеюсь, что я буду оставаться здоровым, и он, конечно, будет знать, кто его папа", – отмечал он.

Несмотря на почтенный возраст, Пачино не оставляет профессиональную деятельность. Последние его киноработы были датированы 2025 годом (фильм "Вальс Изи"), а фильм "Убийство Кастро" с участием звезды выйдет на экраны в июне 2026-го.

Как писал OBOZ.UA, последние публичные появления Пачино связаны в основном с семейными событиями. В марте его заметили на премьере дебютного фильма дочери Джули "Я живу здесь и сейчас", которая состоялась в театре Aero в Санта-Монике. На красной дорожке актер позировал вместе с тремя взрослыми детьми.

