85-летний Аль Пачино впервые за долгое время вышел на красную дорожку с тремя старшими детьми. Редкие фото

Американский актер Аль Пачино впервые за довольно длительное время появился на публике сразу с тремя своими старшими детьми. 85-летняя звезда "Крестного отца" посетил премьеру фильма "Я живу здесь и сейчас", который стал режиссерским дебютом его дочери Джули. Поддержать сестру в важный день пришли также близнецы Антон и Оливия.

Видео дня

Аль Пачино выглядел невероятно счастливым, позируя перед камерами на красной дорожке в компании детей. Они обнимались, держались за руки, и кажется, чувствовали себя очень комфортно, несмотря на пристальное внимание общественности. Об этом сообщает People.

Для выхода в свет Аль Пачино выбрал монохромный лук, где скомбинировал черные брюки, футболку и пиджак. Из аксессуаров актер одел солнцезащитные очки-авиаторы и несколько колец.

Джули Пачино, которую от звезды родила преподавательница актерского мастерства Джен Таррант, нарядилась в стильный костюм, который соединила с футболкой шоколадного оттенка. Режиссер сделала аккуратные локоны, а в макияже отдала предпочтение нюдовым оттенкам.

В свою очередь близнецы, которые появились на свет во время отношений Аль Пачино с актрисой Беверли Д'Анджело, выбрали более непринужденный стиль. Оливия одела oversize джинсы и ярко-красный свитер, тогда как Антон выбрал для себя голубые шорты и черную футболку.

Стоит отметить, что свой первый кинопроект Джули Пачино создала еще в 12 лет, вдохновившись творчеством звездного отца. Вместе с друзьями она сняла фильм-пародию на ленты с участием актера "Не еще один фильм с Аль Пачино".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, в 2023 году звезда "Крестного отца" в четвертый раз стал отцом. Тогдашняя избранница Аль Пачино Нур Альфаллах родила от него мальчика, которого назвали Романом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!