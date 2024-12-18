УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Тина Кароль назвала две причины, почему ни один "раскрученный" артист не подал заявку на Евровидение в этом году

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
12,6 т.
Тина Кароль назвала две причины, почему ни один 'раскрученный' артист не подал заявку на Евровидение в этом году

Певица Тина Кароль, музыкальная продюсер Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2025, отреагировала на критику лонглиста артистов, имеющих шанс пройти в финал отечественного шоу. Список музыкантов, избранных исполнительницей и оргкомитетом Суспільного, озадачил пользователей "новыми именами" и отсутствием популярных звезд.

Видео дня

В разговоре с ведущей "Дневников Евровидения" Анной Тульевой Кароль объяснила, в чем причина. "Ни один артист, имеющий более или менее раскрученное имя, не подал свою заявку, – подчеркнула она. – Наверное, это связано с тем, что артист, хорошо разбирающийся в смете каждого выхода на сцену и бекстейджевой работе, понимает, что Евровидение – это дорого".

Кроме того, добавила продюсер, многие известные музыканты не имеют возможности подать свои заявки из-за правил Суспільного. "Это пересечение границы. И это уже, знаете, их личное дело, мы это не комментируем. Я это не комментирую", – отметила исполнительница.

Тина Кароль назвала две причины, почему ни один "раскрученный" артист не подал заявку на Евровидение в этом году

При этом, признается Кароль, рада видеть новые талантливые лица, для которых Нацотбор может стать "лифтом" в карьере. "И вот у нас треклист огромный из новых имен. Безусловно, мы будем говорить, что это новая музыкальная витрина. А почему нет? Для меня радость найти просто феноменальный голос, – поделилась певица. – Отношение некоторых участников, молодых, впечатляет, потому что для них это шанс. Это лифт для карьеры, но не последний лифт".

Тина Кароль назвала две причины, почему ни один "раскрученный" артист не подал заявку на Евровидение в этом году

Напомним, неделю назад стало известно, кто попал в лонглист Нацотбора 2025. Впоследствии из исполнителей в списке выберут тех, кто будет бороться за право представлять Украину на международной арене в Базеле, Швейцария. Кто получил шанс поехать на Евровидение – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал про тройку лидеров в голосовании за жюри Нацотбора на Евровидение 2025. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!