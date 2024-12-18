Тина Кароль назвала две причины, почему ни один 'раскрученный' артист не подал заявку на Евровидение в этом году

Певица Тина Кароль, музыкальная продюсер Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2025, отреагировала на критику лонглиста артистов, имеющих шанс пройти в финал отечественного шоу. Список музыкантов, избранных исполнительницей и оргкомитетом Суспільного, озадачил пользователей "новыми именами" и отсутствием популярных звезд.

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В разговоре с ведущей "Дневников Евровидения" Анной Тульевой Кароль объяснила, в чем причина. "Ни один артист, имеющий более или менее раскрученное имя, не подал свою заявку, – подчеркнула она. – Наверное, это связано с тем, что артист, хорошо разбирающийся в смете каждого выхода на сцену и бекстейджевой работе, понимает, что Евровидение – это дорого".

Кроме того, добавила продюсер, многие известные музыканты не имеют возможности подать свои заявки из-за правил Суспільного. "Это пересечение границы. И это уже, знаете, их личное дело, мы это не комментируем. Я это не комментирую", – отметила исполнительница.

При этом, признается Кароль, рада видеть новые талантливые лица, для которых Нацотбор может стать "лифтом" в карьере. "И вот у нас треклист огромный из новых имен. Безусловно, мы будем говорить, что это новая музыкальная витрина. А почему нет? Для меня радость найти просто феноменальный голос, – поделилась певица. – Отношение некоторых участников, молодых, впечатляет, потому что для них это шанс. Это лифт для карьеры, но не последний лифт".

Напомним, неделю назад стало известно, кто попал в лонглист Нацотбора 2025. Впоследствии из исполнителей в списке выберут тех, кто будет бороться за право представлять Украину на международной арене в Базеле, Швейцария. Кто получил шанс поехать на Евровидение – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал про тройку лидеров в голосовании за жюри Нацотбора на Евровидение 2025. Подробности – в нашем материале.

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