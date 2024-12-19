Тина Кароль дала дельный совет провалившейся на Нацотборе певице: СолоХа в ответ предложила встретиться

Тина Кароль, музыкальная продюсер Национального отбора на песенный конкурс Евровидения 2025, объяснила, почему исполнительница СолоХа, подавшая заявку на участие одной из первых, не попала в лонглист. Ранее артитска, уже не первый раз пытающаяся пройти в финал Нацотбора, возмутилась из-за выбора организаторов и "разнесла" коллег.

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Как рассказала Кароль в разговоре со Славой Деминым, СолоХа не прошла дальше из-за сильной конкуренции. "Потому что в этом году, рядом находятся исполнители, которые выглядят сильнее. И это нужно как-то принять и понять", – объяснила продюсер.

Кроме того, звезда посоветовала певице поработать над репертуаром. "Вы можете обратиться в следующий раз, но мой личный вам совет, госпожа СолоХо, я бы рекомендовала вам изменить жанр музыки. Возможно, если вы обратите на это внимание, пожалуйста, вы увидите результат сами по своим стримам, по своему успеху, в продаже билетов на ваш концерт. Я считаю, что нужно себя поискать в другом направлении, в другом стиле", – порекомендовала Тина Кароль.

СолоХа не замедлила ответить, поблагодарив за советы. Звезда призналась, что сейчас в поиске изменений и планирует попрощаться со старым апмлуа. Образ СолоХи, которая исполняет песни в жанре народный-поп, артистке придумал в свое время Владимир Бебешко. В частности, добавила знаменитость, ее трек на Нацотбор 2025 все еще соответствовал привычному стилю.

"Тина Карль, как настоящий профессионал, как человек с огромным музыкальным опытом, все правильно подчеркнула и заметила. И после ее советов, я еще более уверена в своем шаге, я еще увереннее буду идти к музыкальным изменениям, – отметила артистка. – Поэтому, Тиночка , обращаюсь к вам. Большое вам спасибо за совет. Хотелось бы, если это возможно, с вами увидеться и услышать ваши бесценные советы вашего огромного музыкального опыта".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как СолоХа отреагировала на непопадание в лонглист и "разнесла" коллег. Подробности – в нашем материале.

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