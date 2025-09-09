'Территория Рождества. Дух Непокоренных': в Киеве состоялись съемки рождественского проекта Анжелики Рудницкой

6 сентября один из павильонов легендарной киностудии Довженко превратился в рождественскую сказку. Здесь начались съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных" – уникального художественного проекта, где рядом с ведущими украинскими артистами спели те, кто сегодня защищает страну на фронте, парамедики, ветераны.

Видео дня

На площадке встретились: Руслана, Олег Фагот Михайлюта, Мария Бурмака, Павел Зибров, Влад Дарвин, Наталья Сумская, Евгений Нищук и другие звезды. К ним присоединились голоса украинских военных и ветеранов. Среди них защитник "Азовстали" Дмитрий Орест Казацкий, парамедикини Юлия Куба Сидорова, Юлия Тайра Паевская, поэт, ныне – майор ВСУ Дмитрий Лазуткин, фронтмен группы "Тень Солнца" Сергей Василюк, фронтмен группы "Нумер 482" Виталий Кириченко.

Премьера состоится в Рождественский Сочельник, 24 декабря на YouTube-канале Анжелика Рудницкая.

Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда и Фонда "МХП-Громаде".

"Территория Рождества. Дух Непокоренных " – авторский проект Анжелики Рудницкой – певицы, телеведущей, художницы и волонтера. В 2024 году при поддержке УКФ был записан одноименный альбом из 12 треков – народных колядок и щедривок, а в этом году превратился в масштабное действо-мистерию, к которому команда привлекла новых участников, новые колядки и щедривки, краски и звучание.

Анжелика Рудницкая, основательница и вдохновительница проекта, рассказала: "Для нас "Территория Рождества" – это новая добрая традиция, которую мы хотим беречь и развивать. Ежегодно мы стремимся дарить зрителям что-то особенное, держать их внимание, удивлять и вдохновлять. В этом году зрителя ждет много сюрпризов. Но самое главное для нас – принести в каждую украинскую семью ощущение праздника, света и чуда, дать внутреннюю силу и напомнить: настоящие герои Украины рядом с нами. Это воины и медики, такие как защитник Азовстали Дмитрий Орест Казацкий или парамедик Юлия Куба Сидорова. Их голоса – это магия, которая наполняет и дает воодушевление. Рождество – это всегда чудо, и это всегда надежда. Именно этого так не хватает нам сегодня. Мы все уставшие, истощенные – война длится уже одиннадцать лет, и каждый ищет надежду. Я часто думаю: наши предки так же воевали за эту землю, так же хотели видеть ее счастливой. И тогда понимаю, что силы надо черпать в их стойкости – они наши вдохновители. Рождество – время победы света над тьмой. Колядки – это ритуальные песни победы, добрая весть, которая из поколения в поколение дарит украинцам силу и надежду. И именно это нам так необходимо сегодня".

Уникальность проекта в том, что известные украинские артисты исполнили народные колядки и щедривки вместе с военными и ветеранами. Их участие стало естественным и символическим шагом: голоса тех, кто защищает страну, сегодня олицетворяют несокрушимость, формируют новую эмоциональную и художественную глубину современной культуры.

Виталий Кириченко, фронтмен группы "Нумер 482", действующий военный, отметил: "Быть на проекте "Территория Рождества. Дух Непокоренных" для меня важно. Потому что именно здесь и именно сейчас создается наша новая, старая и будущая культура, наш код идентичности, благодаря которому мы определяемся как украинцы. Мы прекрасно знаем, что культура сама себя не создаст. Мы должны это делать и нести нашу будущую украинскую культуру, для того, чтобы наши потомки и мы сами понимали, кто мы есть и куда мы идем".

Дмитрий Орест Казацкий, защитник Азовстали, рассказал о впечатлениях со съемок: "Этот день для меня о теплоте, потому что вокруг очень теплая атмосфера и в прямом, и в переносном смысле. Было даже жарко, особенно во время танца (смеется). Когда-то в школе я ходил в вокальную группу, пел в хоре, мы много выступали. И это все напомнило мне те времена, детство. Мне очень понравилось!".

"Территория Рождества. Дух Непокоренных" уже стала знаковым событием в украинском культурном пространстве. Совместное исполнение артистами и военными – это не просто искусство, а рождение нового единства, нового образа Украины. Колядки в таком звучании – это уже не архаика, а живая традиция, которая обновляется, находит новые смыслы и резонирует с тем, чем живет нация сегодня. Ведь тема победы света над тьмой – вечная, и именно сейчас она приобретает особую силу.

В этом году к проекту присоединились новые амбассадоры: певец и композитор Владимир Трач и его сестра военнослужащая Наталья; военнослужащий, который сейчас служит в "Культурных силах", а в гражданской жизни – лидер группы "Нумер 482" Виталий Кириченко, певец, композитор, лидер группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта, певица Мария Бурмака, певец и радиоведущий Зиновий Карач; бард, ветеран российско-украинской войны Эдуард Драч и еще звезда, чье имя будет для зрителей невероятным сюрпризом. Появились новые рождественские треки, которые украсят концерт-мистерию.

Интересные факты:

В этом году ограниченным тиражом выйдет виниловая пластинка "Территория Рождества. Дух Непокоренных" с записью 14 треков.

За визуальную основу айдентики концерта-мистерии взяты художественные работы Анжелики Рудницкой. Искусствоведы характеризуют творческий стиль Рудницкой, как этномодерн. Некоторые из работ были созданы во время полномасштабного вторжения, некоторые пережили оккупацию в Херсоне.

Режиссером постановщицей рождественского концерта стала Светлана Деркач, одна из самых опытных режиссеров Украины, ведущий специалист по постановке массовых праздников, шоу-программ и зрелищ, которая имеет в портфолио более 300 масштабных концертов, церемоний и мероприятий. Светлана – кандидат искусствоведения и заслуженный деятель искусств Украины, возглавляет кафедру режиссуры эстрады и массовых праздников в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Хореографией на съемочной площадке занималась балетмейстер Ольга Семешкина, известная сотрудничеством с Театром Ветеранов (недавняя постановка "Энеида" режиссуры Ахтема Сеитаблаева и др.), киевским театром Франко ("Конотопская ведьма" Ивана Урывского, "Кассандра" Давида Петросяна, "Небольшая драма" Игоря Билица и др.), лауреат премии "Киевская Пектораль", заслуженный деятель искусств Украины.

Аранжировщиком выступил "Диля" – Эдуард Приступа. Внимательные слушатели узнают его характерный утонченный стиль – влияние фанка, соула и джаза.

Стилистка проекта – Светлана Тарабанова. Для создания образов были привлечены ведущие украинские фэшн бренды: Koreiko Corset House, ANATANA UKRAINIAN HOUSE, POLONETS, Trinity of universe in your dress..., Chernikova, Varenyky Fashion, and.do, 2kolyory, ВЕРЕТЕNO, JUNIPER, украшения Оrnamo, Namysternia, AGRES gewelry. В образах артистов использована юбилерная коллекция "Память сердца", созданная художником-ювелиром Владимиром Балибердиным из отстрелянных гильз, а также старинная аутентичная одежда и украшения из частных коллекции Оксаны Фещак и Анжелики Рудницкой.

На съемочной площадке было привлечено около 200 человек.

Самому молодому участнику – 4 года, самому старшему – 88.

Интересно, что в концерте задействовано новое поколение юных артистов. В проекте снимались дети артистов: Ева – дочери Анна Заклецкой, которая участвовала во многих благотворительных концертах "Территории А", Остап – сын бандуриста и певца, ныне военнослужащего Владимира Викарчука, который неоднократно участвовал в концертах "Территории А" на фронте и прифронтовых зонах в 2014-2022 г.г.

К съемкам команда привлекла актеров Луганского драмтеатра, который с 2014 года уже в четвертый раз сменил свою локацию из-за войны: Луганск, Северодонецк, Сумы, Киев.

Традиционно колядки и щедривки нашей мистерии прозвучат на жестовом языке в переводе Марины Лиферовой.

В павильоне во время съемок было три собаки, которые сопровождали своих хозяев. Один из них – бернский зененхунд Персик стал участником действа.

Еще одна традиция: новый проект "Территория Рождества" создается накануне дня рождения легендарного хит-парада "Территория А", который в этом году отмечает 30-летие. Так что не обошлось без торта со свечами и величальной "Многії літа!" в исполнении всех участников действа.

Участники рождественского концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных"

Артисты: Анжелика Рудницкая, Руслана, Павел Зибров, Мария Бурмака, Олег Фагот Михайлюта, Зиновий Карач, Марта Адамчук, Vlad Darwin, Иван Марунич (фронтмен Karta Svitu), Ярослав Джусь, Е.К.А (Екатерина Бойко), Владимир Трач, Наталья Павловская (G-Art), Андрей Антоненко (GG ГуляйГород).

Военные, ветераны, волонтеры: Юлия Куба Сидорова, Дмитрий Орест Казацкий, Юлия Тайра Паевская, Эдуард Драч, Наталья Трач, Дмитрий Лазуткин, Андрей Стецюк, Кристина Панасюк, Виталий Кириченко (фронтмен "Нумер 482"), Ptashkin (Михаил Панчишин), Сергей Василюк (фронтмен "Тень Солнца").

Актеры театра им. И. Франко: Евгений Нищук, Наталья Сумская, Сусанна Карпенко, Екатерина Артеменко, Александр Скрябин (военный).

Коллективы: фольк-студия "Правица", Ансамбль "Зернышко", Хор Ансамбля песни и танца Нацгвардии Украины под руководством Андрея Карпинца, Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр.

Премьера сказочного концерта-мистерии — состоится в Сочельник, 24 декабря 2025 года на youtube-канале "Анжелика Рудницкая". Следите за новостями!

Соцсети проекта:

Youtube канал: https://www.youtube.com/@rudnytska

Instagram: https://www.instagram.com/terytoriya_rizdva/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/422221022256594/

Проект осуществляется при поддержке Украинского культурного фонда и Благотворительного фонда МХП-Громаде

Главный медиапартнер: Телеканал Дом

Информационные партнеры: Радио Проминь, FM Галичина, Армия FM, Вечерний Киев, OBOZ.UA, Фокус.