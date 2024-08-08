Тейлор Свифт отменила концерты в Австрии из-за возможного теракта: полиция раскрыла планы ИГИЛ

Всемирно известная американская певица и композитор Тейлор Свифт отменила три концерта из своего тура "The Eras Tour" в столице Австрии, Вене из-за потенциальной угрозы теракта. По данным местной полиции, нападение готовилось группой подростков, присягнувших на верность группировке "Исламское государство" (ИГИЛ).

Видео дня

Музыкальные шоу звезды должны были состояться 8, 9 и 10 августа в венском стадионе Ernst-Happel-Stadion, сообщает Daily Mail. Первоначально промоутеры мероприятия имели цель усилить меры безопасности, однако, после подтверждения правоохранителями вероятной угрозы, выступления пришлось отменить.

По словам представителей полиции столицы Австрии, они были проинформированы о планировании теракта на одном из концертов Тейлор Свифт, поэтому следили за действиями подозреваемых. Генеральный директор по общественной безопасности в Министерстве внутренних дел Франц Руф отметил, нападение хотел совершить 19-летний парень со своим напарником, которые были членами группировки ИГИЛ.

Правоохранители провели обыск дома, где жили подростки, после чего арестовали злоумышленников. Взрывотехники обнаружили в помещении химические вещества, которые могли служить компонентами для бомбы.

"Подозреваемые были сосредоточены на концертах Тейлор Свифт. Мы обнаружили, что они принимали все необходимые меры, чтобы подготовиться к нападению", – объяснил Франц Руф.

Эксперт добавил, несмотря на то, что потенциальной угрозы удалось избежать, власти Австрии не считают проведение концерта безопасным, ведь расследование в отношении сообщников преступления продолжается. Поэтому промоутерам музыкального шоу 34-летней поп-исполнительницы в Вене пришлось сообщить об отмене мероприятий в своих соцсетях.

"Концерты Тейлор Свифт "Eras Tour Vienna" отменены из-за подтверждения чиновниками планируемого теракта на стадионе Ernst-Happel-Stadion. У нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу ради всеобщей безопасности", – говорится в сообщении.

Организаторы выступления отметили, что все билеты будут автоматически возвращены в течение 10 рабочих дней. На концертах могло присутствовать около 65 000 человек каждый день.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Юлия Санина и Тина Кароль поразили публику мощным дуэтом на концерте в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!