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Сыновья Бритни Спирс вместе дебютировали как модели: как они выглядят сейчас и почему несколько лет не виделись со звездной мамой

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,1 т.
Сыновья Бритни Спирс сделали первые шаги в модельной карьере
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Сыновья американской певицы Бритни Спирс – 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс – впервые вышли на подиум во время Недели мужской моды в Париже. Юноши вместе дебютировали в качестве моделей в рамках показа коллекции весна/лето 2027 швейцарского бренда Vetements.

Они покорили публику невероятной красотой, которую унаследовали от родителей, Бритни Спирс и Кевина Федерлайна, а также отличились уверенностью во время дефиле. Об этом сообщает издание People.

Шон Престон вышел на подиум в эффектном образе, в котором сочетались классика и неформальный стиль. Старший сын артистки предстал перед публикой в объемных джинсах, рубашке, галстуке и атласном блейзере-пальто, "изюминкой" которого стали цветные нашивки.

Шон Престон вышел на подиум в стильном образе

Для Джейдена Джеймса дизайнеры выбрали более легкий наряд. Он прошелся по подиуму в белой майке и голубых джинсах, которые были дополнены коричневым ремнем и массивными цепями.

Джейден Джеймс дебютировал в качестве модели

Юноши сделали важный шаг в развитии своей модельной карьеры в период, когда их семья находится в центре внимания общественности из-за скандала с участием Бритни Спирс. Звезду обвинили в вождении автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артистка смогла избежать серьезного наказания, поскольку признала свою вину и  пошла на сделку с стороной обвинения.

Спирс получила 12 месяцев условного срока и один день лишения свободы. Кроме того, суд назначил певице штраф в размере 721 доллара (около 31 тысячи гривен) и обязал пройти трехмесячную программу лечения алкогольной и наркотической зависимости. Как отмечали инсайдеры в комментарии People, сыновья Бритни Спирс сыграли важную роль в том, что она согласилась на реабилитацию, более того, всячески поддерживали ее в сложный период.

Сыновья Бритни Спирс поддержали ее во время скандала

Однако знаменитости далеко не всегда удавалось найти общий язык с детьми. В 2022 году отношения между Бритни Спирс и сыновьями заметно обострились, поскольку Шон Престон и Джейден Джеймс не появились на свадьбе матери с Сэмом Асгари, хотя и получили приглашение. Как пояснил Кевин Федерлайн, юноши решили ограничить общение и личные встречи с певицей из-за того, что осуждают ее поведение и публикацию обнаженных фотографий. Со временем на связь вышли сами Шон Престон и Джейден Джеймс, чтобы подчеркнуть: они не испытывают ненависти к маме и хотят восстановить отношения, когда она стабилизирует свое моральное состояние.

Мальчики не виделись с мамой два года

После инцидента мальчики не виделись с Бритни Спирс в течение двух лет. Лед между ними начал таять только в конце 2024 года, когда Джейден Джеймс воссоединился с мамой во время рождественских праздников.

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