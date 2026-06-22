Отрастила бороду и усы: как выглядит 18-летняя дочь Дженнифер Лопес, которая сменила пол. Новое фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес посетила концерт Арианы Гранде в Инглвуде, США, вместе со своей 18-летней дочерью, которая недавно сделала каминг-аут как трансгендерный мужчина и начала использовать новое имя Оскар вместо Эммы. Они наслаждались шоу и не пытались скрываться от камер, поэтому в сети распространили фото, на котором можно увидеть кардинальные изменения во внешности подростка.

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Теперь у Оскара есть борода и усы, однако, несмотря на смену пола, он не перешел на полностью маскулинный стиль. Соответствуюий снимок появился на фан-страницах Арианы Гранды в социальной сети X.

Дженнифер Лопес выбрала для музыкального шоу модный светлый костюм, который дополнила объемными солнцезащитными очками и несколькими аксессуарами. Оскар, со своей стороны, отдал предпочтение атласной рубашке с кружевом, которую скомбинировал с небольшой цепочкой на шее.

Отметим, что активно менять стиль дочь Дженнифер Лопес начала в 13–14 лет. В раннем возрасте она выходила с мамой на публику в нежных платьях и юбках, однако со временем стала отдавать предпочтение более свободному стилю, делая акцент на брюках, объемных кофтах и футболках. Кроме того, девочка часто меняла прически и красила волосы, поэтому в сети ее даже называли "бунтаркой".

В июне 2022 года Дженнифер Лопес представила дочь на сцене, употребив местоимение "они", что указывало на ее небинарную идентичность. А вот в этом году издание Daily Mail получило доступ к университетским документам подростка, где его имя официально указано как Оскар и к нему обращаются как к мужчине.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Джей Ло заподозрили в смене сексуальной ориентации после развода из-за выходки на сцене.

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