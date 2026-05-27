Британский певец и автор хита Ride It Джей Шон, который долгое время не выпускал "вирусных" композиций, решил напомнить о себе, устроив два концерта в России. 17 и 18 декабря артист планирует выступить в Москве, полностью игнорируя кровавую войну, которую страна-агрессор начала на территории Украины.

Видео дня

Как пишут росмедиа, музыкальные шоу пройдут на площадке, что вмещает около четырех тысяч человек. В агентстве, которое представляет суперзвезду 2000-х, обещают, что он заставит зрителей "плакать и радоваться" исполнением популярных песен.

Пропагандисты уже успели подсчитать, что Джей Шон может неплохо на них подзаработать. За два выступления артист, вероятно, получит более полумиллиона долларов (около 22 млн гривен).

Что интересно, по информации росмедиа, во время пребывания в РФ певец хочет сполна ощутить атмосферу страны-агрессора. Джей Шон якобы попросил устроить ему полноценную программу с блинами, традиционным русским завтраком и прогулкой по зимней Москве. А вот планов увидеть последствия террористической войны, которую ведет Россия против Украины, у артиста нет.

Кстати, только двумя концертами Джей Шон не ограничится. Ожидается, что исполнитель пообщается с российской молодежью и снимет несколько видео. Вероятно, звезда 2000-х выступит и на закрытых корпоративах.

Что известно об артисте

Джей Шон, настоящее имя которого Камалджит Сингх Джхути, родился 26 марта 1981 года в городе Гаунслоу, Лондон. Он проявлял талант к музыке с раннего возраста, поэтому уже в 11 лет вместе с двоюродным братом создал хип-хоп дуэт Compulsive Disorder.

На большой сцене артист дебютировал в 2003-м как участник коллектива The Rishi Rich Project с песней Dance with You. Трек попал в известный британский чарт, благодаря чему на Шона обратили внимание представители лейбла Virgin Records, с которым он подписал контракт. Тогда исполнитель выпустил альбом Me Against Myself, который разошелся тиражом более двух миллионов копий и до сих пор остается его самой успешной работой.

После паузы в творческой карьере Джей Шон вернулся на сцену в 2008 году с треком Ride It, который мгновенно покорил музыкальные чарты. Далее артист выпустил еще несколько коммерчески успешных работ, которые расширили его узнаваемость по миру, более того, сделали самым успешным исполнителем в стиле урбан своего времени. Однако с годами популярность певца постепенно начала спадать, а новые релизы не обретают былой популярности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что хитмейкер 2010-х Flo Rida дал концерт в Москве и признался россиянам в любви.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!