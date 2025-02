Судьи отдали свои голоса за финалистов Нацотбора: кто покорил профессиональное жюри

Судьи Национального отбора на Евровидение 2025 года отдали свои голоса за финалистов шоу. По результатам судейского голосования победил исполнитель KHAYAT, который представил композицию HONOR.

Следует отметить, что состав жюри отечественного песенного конкурса был определен по результатам голосования в Дії, а в него вошли Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко. Результаты судейского голосования OBOZ.UA узнал, просматривая трансляцию шоу.

Так что свои голоса звездные судьи рассказали следующим образом:

1 балл – Влад Шериф

2 балла – Абие

3 балла – ДК Энергетик

4 балла – KRYLATA

5 баллов – Future Culture

6 баллов – FIINKA

7 баллов – MOLODI

8 баллов – Маша Кондратенко

9 очков – Ziferblat

10 баллов – KHAYAT

Финал Нацотбора начался в субботу, 8 февраля в 18:00. OBOZ.UA вел текстовую трансляцию шоу, поэтому самые интересные подробности читайте в нашем материале.

69-й песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в Базеле, Швейцария. Представитель этой страны Nemo победил на конкурсе 2024 года с песней The Code. Полуфиналы соревнования пройдут 13 и 15 мая, финал – 17 мая. Кстати, впервые представитель Украины выйдет на международную сцену первой половины первого полуфинала.

Как писал OBOZ.UA, ранее букмекеры сменили ставки на победителя Нацотбора – на первом месте рейтинга оказался Ziferbla с песней Bird of Pray. Группа сдвинула с этой позиции Машу Кондратенко с ее песней No time to cry.

Международная аудитория Евровидения также прогнозировала победу в Нацотборе Кондратенко, чья композиция стала абсолютным лидером опроса. Свои голоса еврофаны могли отдать в программе My Eurovision Scoreboard.

