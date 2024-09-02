Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг, откровенно поддерживающий Украину в войне против России, одобрительно относится к операции ВСУ на Курщине. По мнению автора, жители страны-агрессора полностью "заслуживают дерьма", ведь сами вторглись на территорию независимого государства.

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Своим мнением 76-летний литератор поделился на официальной странице в X. Меньше чем за сутки сообщение "Короля ужасов" набрало более 48 тысяч лайков.

"Россияне получают свое дерьмо назад, и они этого заслуживают. В конце концов, они начали все это", – написал Стивен Кинг.

Как ни странно, мнения пользователей сети разделились. Часть аудитории писателя полноценно поддержала мнение автора, отметив, что страна, начинающая войну, должна ощущать последствия.

"Россия напала на Украину. Они заслуживают всего, что получают".

"Надеюсь, ты прав, Стивен. Россия пытается покорить мир уже больше ста лет".

"История говорит нам, что империи и тираны падают. Россия и Путин усвоят этот урок. Слава Украине".

Однако нашлись и те, кто считает мнение писателя такой же выдумкой, как и его произведения:

"Эта публикация похожа на большинство ваших книг: полный вымысел".

"Тебе следует покинуть политику и сосредоточиться на ужасах, Стивен".

"Будучи известным автором, вы действительно не можете следовать подобному историческому нарративу".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Стивен Кинг обратился с предложением к президентам Украины и России. Писатель отметил: хотел бы увидеть, как "мистер З надерет задницу Путину".

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