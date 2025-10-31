Степан Гига и The Вуса выпустили дуэтный релиз

В рамках авторского сайд-проекта "The Вуса" Артем Пивоваров презентует работу "Mamma Mia", записанную со Степаном Гигой.

Серьезность уходит в тень, когда на горизонте появляются "The Вуса" – метаироничный проект Пивоварова, погружающий в стилистику 70-х, 80-х и 90-х годов и раскрывающий по-новому участников бэнда. На этот раз Артем представляет работу "Mamma Mia" с участием Степана Гиги, для которого эта песня стала первым дуэтным релизом за всю его певческую карьеру. Композиция "Mamma Mia" проникнута романтизмом без чрезмерных переживаний. Она погружает в состояние беззаботности и дарит ощущение легкости с вкраплением приятной грусти, которая появляется, когда вспоминаешь счастливые моменты прошлого.

Эта атмосфера была передана в визуализации с использованием рисованных полотен закатов и MiniLandUA – миниатюрной копии украинских городов, сочетающей реальные архитектурные детали с ностальгией по детству.

Клипы "The Вуса" смотришь будто многосерийный фильм, в каждом эпизоде которого тебя ждет новая яркая история. "Mamma Mia" – это энергичная смесь полицейских сериалов 80-х, нуарный детектив с неожиданной развязкой и шпионскими девайсами в стиле "Голого пистолета". В этой картине Артем и Степан выступают в ролях детективов под прикрытием, а в образах подозреваемых зритель узнает Ветеранов Космических Войск и Васю Харизму. В городе, в котором всегда заходит солнце, у героини было украдено сердце. Кто же окажется вором и чем закончится эта история? Ответы на эти вопросы есть в новом видео "The Вуса"! Ведь никто не любит спойлеров.

Артем Пивоваров: "Я благодарен Степану за открытость к экспериментам и доверие. В этой работе традиционно преобладает ощущение легкости, присущее проекту "The Вуса". Пусть "Mamma Mia" станет саундтреком, который будет поднимать настроение и добавлять светлых мыслей".

Степан Гига: "Артем Пивоваров написал трек, предложил мне принять участие в его проекте и я не смог отказаться. Артем – молодой талантливый музыкант, а я не боюсь экспериментировать и сочетать классическую сцену с современными ритмами. Мы объединили наши миры: оба композиторы, оба пишем тексты и аранжировки. Вместе мы создали нечто большее: энергию, которая объединяет поколения и стили. Уверен, это только начало большой музыкальной истории".