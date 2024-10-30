СТБ показал лицо второй загадочной участницы нового 'Холостяка', которая будет бороться за сердце 'Терена'. Фото и видео

Телеканал СТБ показал несколько кадров с первой вечеринки романтического реалити-шоу свиданий "Холостяк", на которой главный герой нового сезона, ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько впервые встречается с девушками. На видео попало лицо второй красавицы, которая будет сражаться за сердце общественного деятеля.

Видео дня

Соответствующая запись появилась на Instagram-странице проекта. Хотя имя девушки не известно, уже в эту пятицу, 1 ноября, зрители смогут ближе познакомиться с участницей и ее конкурентками.

Для первой встречи с Александром Будько красавица выбрала белоснежное платье в пол с открытыми плечами, акцентным элементом которого стал объемный цветок. Она дополнила образ несколькими элегантными украшениями, а волосы уложила в гладкий пучок.

Интересно, что ранее пользователи сети уже видели несколько кадров с участницей. Летом телеканал СТБ публиковал фото и видео со съемок 13 сезона. Тогда поклонникам проекта показали светлый холл, где предположительно будет происходить знакомство главного героя с участницами, разговор между ведущим Григорием Решетником и "Тереном". На камеру попал и белый аутфит участницы, но ее лицо не рассекретили.

Напомним, недавно создатели реалити-шоу "Холостяк" опубликовали новый тизер проекта, где раскрыли личность одной из девушек. Ею оказалась украинская блоггер Маричка Довбенко, YouTube-канал которой насчитывает 27 тысяч подписчиков и называется "У ліжку".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Тополя и Алина Шаманская подвергли сомнению правдивость "Холостяка".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!