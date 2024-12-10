Стало известно, почему Нина Матвиенко предостерегала дочь от отношений с Мирзояном

Украинская певица Антонина Матвиенко призналась, что близкие люди неоднократно предостерегали от начала романтических отношений с Арсеном Мирзояном. Звезда поделилась, что ее мама, легендарная артистка Нина Матвиенко говорила: у исполнителя уже есть двое сыновей от первого брака, так что построить хорошую семейную жизнь будет нелегко.

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Об этом знаменитость рассказала в проекте "Тур зірками" на YouTube-канале "Люкс ФМ". Звезда отметила, что "Цветок душа" довольно часто критиковала всех ее кавалеров.

"Мама говорила: "Ты подумай, много раз нужно ли тебе это", – рассказала Тоня Матвиенко об отношении матери к Мирзояну, – "У него есть дети, семья. Это ответственность. Он не будет финансово только мне помогать. Это в общем-то тяжело".

По словам исполнительницы, Нина Матвиенко могла с легкостью перекривить любого ее кавалера, освещая его отрицательные характеристики. После этого звезда начинала замечать эти черты и иногда уже не могла встречаться с бойфрендом.

Однако, несмотря на все отговорки, Тоня Матвиенко призналась, что у нее с Арсеном Мирзояном никогда не было слишком громких скандалов, из-за которых они бы разъезжались.

"Такого не было, потому что мне кажется, что после этого нет возврата. Для меня это принцип. Если ты уже идешь, то иди", – поделилась артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, что Нина Матвиенко оставила в наследство своим детям и как они его поделили.

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