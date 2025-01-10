Стало известно, куда исчезли принц Гарри и Меган Маркл, которые живут возле охваченного огнем Лос-Анджелеса

Члены королевской семьи Великобритании принц Гарри и Меган Маркл, которые живут неподалеку от Лос-Анджелеса, не выходили на связь с тех пор, как из-за масштабного лесного пожара была объявлена эвакуация жителей города. Однако теперь стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские помогают пострадавшим от сокрушительного огня людям.

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Как отмечает People, супруги приняли в своем доме, расположенном в Монтесито, что почти в 145 километрах от эпицентра ужасных событий, многих близких людей, которые вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, они задействовали свой благотворительный фонд Archewell Foundation, чтобы искать наиболее эффективные способы помочь общине в трудный момент.

Организация во главе с принцем Гарри и Меган Маркл пытается сделать все возможное, чтобы оказать эвакуированным гражданам Лос-Анджелеса психологическую поддержку и способствовать долгосрочному восстановлению города. Все средства, которые люди посылают в фонд супругов, будут направлены на помощь пострадавшим. К тому же, Сассексы пожертвовали вещи первой необходимости, среди которых одежда для детей и взрослых.

На своем сайте Sussex.com члены королевской семьи Великобритании разместили пост, где указали перечень организаций, которые смогут оказать помощь пострадавшим. Также они призвали всех небезразличных приобщаться к волонтерской деятельности.

"Если друг, любимый человек или домашний любимец должен эвакуироваться, и вы можете предложить им безопасное убежище в вашем доме, пожалуйста, сделайте это. И не забудьте поинтересоваться у соседей с ограниченными возможностями или пожилых людей, не нужна ли им помощь в эвакуации" , – отметили супруги.

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