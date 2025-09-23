Стало известно, кто на самом деле приобрел цветочного медведя за 536 000 грн и при чем здесь нардеп от 'Слуги народа'

Недавно в сети наделал настоящего шума большой медведь из красных роз стоимостью 536 000 гривен, который получила основательница бренда женской одежды Даниэлла. Предпринимательница столкнулась с волной критики, а на просторах интернета даже начали распространяться слухи, что флористическую композицию ей подарил народный депутат, однако теперь стало известно, кто на самом деле сделал такую дорогостоящую покупку.

Оказалось, что цветочного медведя заказали работники бренда Даниэллы DaLee своей основательнице. Соответствующее заявление они обнародовали на личной странице в Instagram, отметив, что композиция из роз отражает символ компании.

"Мы заказали самого большого в Украине медведя из цветов, потому что именно он олицетворяет идею масштаба нашего бренда. Мишка является бестселлером в нашей коллекции украшений – он символизирует силу, нежность и любовь, которые всегда идут рядом. Теперь этот образ ожил в гигантском формате. Для нас это не о цене, а об идее. О том, что даже во время войны мы можем позволить себе немного радости, креатива и масштаба", – говорится в сообщении.

Представители бренда добавили, что огромный цветочный медведь стал якобы их заявлением, что отечественные компании могут делать вещи "мирового уровня" и одновременно "помогать фронту". В заявлении указано, что они поддерживают защитников за счет собственных донатов и сборов.

Кому приписывали покупку цветочного медведя

После того, как блогер и предприниматель Анастасия Скальницкая показала кадры с огромной флористической композицией, ее сразу начали обсуждать в сети. Одни начали отмечать, что тратить такие огромные средства на подобные вещи сейчас неуместно, а другие пытались выяснить, кто же стал заказчиком.

Так в Telegram-канале INSIDER появилась информация, что букет за более чем полмиллиона гривен якобы приобрел нардеп от партии "Слуга народа" Артем Дубнов. В 2019 году он был избран в Верховную Раду.

Известно, что до политической карьеры он работал стоматологом и был главным врачом. В парламенте Дубнов был заместителем председателя Комитета по вопросам здоровья нации, а с 2023 по 2025 год возглавлял временную следственную комиссию по вопросам нарушения правил экспорта и импорта товаров из России. В 2022-м нардеп основал благотворительный фонд "Национальная помощь".

Распространила эту информацию и украинская ведущая Ольга Фреймут. На странице своего Клуба манер в Instagram она разместила коллаж, где совмещены фото цветочного медведя и Артема Дубнова. В посте журналистка порекомендовала мужчинам не дарить букеты, которые их возлюбленная не сможет удержать в руках, а женщина дала советы, как отказаться от нежелательного подарка.

Однако со временем Анастасия Скальницкая опровергла информацию о том, что покупателем композиции был нардеп: "Могу сказать, что информация фейк! Мы не можем разглашать ни одного нашего заказчика, но точно скажу, что информация о заказчике является неправдой!".

