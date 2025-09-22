Основательница бренда одежды, которая получила медведя из роз за 536 000 грн, нецензурно выругалась на хейтеров: кто пишет о ВСУ – закройте 'жало'

Владелица украинского бренда одежды Даниэлла, не подбирая слов, отреагировала на критику в сети, с которой столкнулась из-за очень дорогого подарка. Она получила огромного медведя из красных роз стоимостью 536 000 грн.

Такую оригинальную флористическую композицию сделала блогер и предприниматель Анастасия Скальницкая. На личной странице в TikTok она обнародовала видео, на котором можно вблизи рассмотреть цветочного медведя, а также увидеть, как его доставляли владелице бренда.

Не могла не поделиться кадрами с таким презентом и сама Даниэлла. На странице бренда бизнесвумен в Instagram появилось видео, где она радостно позирует на камеру возле медведя из роз, а также осторожно его обнимает.

Однако у пользователей сети такой подарок вызвал кардинально другие эмоции. Многие упрекнули Даниэллу, что эти огромные средства были потрачены впустую, а кто-то отметил, что гораздо целесообразнее было бы отдать их на помощь ВСУ:

"Надо занести в Книгу рекордов Гиннеса как самую тупую покупку года".

"Лучше бы ребятам помогли в ВСУ".

"Мой знакомый из Норвегии посмотрел это видео и написал мне вопрос: "У вас точно война?" Я не знал, что сказать, потому что у них даже миллиардеры такое не дарят. Очень грустно".

"А сколько это в FPV-дронах?"

"И для чего? Ребята в окопах. Совесть имели бы и уважение".

"Деньги некуда девать? Отдай на ВСУ!"

Реакция предпринимательницы на негатив

Даниэлла решила не замалчивать эту ситуацию и дала довольно резкий ответ хейтерам. Используя нецензурную лексику она заявила, что все юзеры, которые набросились на нее с критикой, могли бы просто проигнорировать этот ролик, ведь их комментарии "никому не нужны".

"А вот и я. Видать, не ждали них*я? Но у меня есть, что сказать. Хочу обратиться к людям, которые пишут: "А нах*я так дорого? Можно было машину купить", или "Можно было отдать деньги на ВСУ?". Можно было бы, в принципе, завалить свое жало и просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то ваши хейтерские задр*ченные комментарии нах*й никому не нужны", – выдала предпринимательница.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Стоит заметить, что после волны хейта владелица бренда одежды закрыла свою страницу в Instagram.

