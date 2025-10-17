Сразу почувствовала, что будет несладко: 'Мисс Украина' рассказала о самом большом разочаровании в 'Холостяке' с Тарасом Цимбалюком

Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия, которая поборется за сердце главного героя реалити "Холостяк 14" Тараса Цимбалюка, призналась, что участие в проекте далось ей совсем не легко. Модель постоянно чувствовала негативное отношение к себе со стороны других девушек, что стало для нее самым большим разочарованием.

Как отметила София Шамия, по сравнению с романтическим реалити, конкурс красоты "Мисс Украина" – это "цветочки". Своими впечатлениями она поделилась в интервью Мирославе Мандзюк.

Снисходительность со стороны других участниц модель заметила в первую же минуту, как зашла на съемочный павильон. Она рассказала: "Я почувствовала, что мне будет очень несладко. Я не ожидала, что может быть так много буллинга, мизогинии и унижения".

По словам Софии Шамии, девушки неоднократно акцентировали внимание на ее титуле в довольно саркастической форме. Да и создатели "Холостяка 14" уделяли много внимания тому, что модель получила победу на "Мисс Украина 2023". Она откровенно призналась, что не очень довольна таким решением, ведь хочет запомниться не только своим званием.

Раскрыла София Шамия и причину, по которой захотела принять участие в реалити. Модель призналась, что подала заявку на шоу сразу как узнала, что главным героем станет Тарас Цимбалюк, ведь ей импонирует как внешность, так и убеждения актера.

"Я смотрела его подкасты, интервью и следила за ним в Instagram. Его теплые семейные ценности очень пересекаются с моими. Это было самым главным. Но также он очень сексуальный и красивый мужчина. Я уверена, что он нравится большому количеству женщин. Он секс-символ Украины", – поделилась модель.

Что известно о Софии Шамии

Стоит отметить, что обладательница титула "Мисс Украина 2023" стала первой девушкой, участие которой в проекте "Холостяк 14" официально подтвердил телеканал СТБ. На странице реалити в Instagram появился проморолик с Софией Шамией, где ее описали как "хрупкую красавицу, которая привыкла к вниманию, но не к настоящим чувствам".

Модель родилась 7 октября 2004 года. Она активно развивает личный блог, где делится как кадрами из профессиональных фотосессий, так и личными историями. Однажды она показала снимок со своим отцом-военным, где предстала перед камерой в хиджабе, напоминая о своих палестинских корнях. София Шамия занимается волонтерством и направляет средства на помощь защитникам и их детям.

Однако на репутации модели я есть несколько "темных пятен". Весной этого года она попала в громкий скандал из-за возмутительного высказывания о "деревне", которое сделала в ролике блогера Николаса Кармы. Рассказывая о стоимости своего аутфита, София Шамия перекрутила название бренда и выдала, что прозвучала "как из деревни".

