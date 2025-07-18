Совсем не похожи: как выглядит брат-близнец Вин Дизеля, о котором мало кто знает, и чем он зарабатывает на жизнь. Фото
Американский актер Марк Винсент, более известный аудитории под профессиональным псевдонимом Вин Дизель, которому 18 июля исполнилось 57 лет, построил невероятно успешную карьеру. Знаменитость снялся во многих кассовых фильмах, а наибольшую популярность смог получить благодаря медиафраншизе "Форсаж". Селебрити постоянно находится под прицелом камер и привлекает внимание общественности, однако мало кто знает, что он имеет брата-близнеца Пола Винсента.
В отличие от звездного родственника, мужчина выбрал более спокойный образ жизни, хотя также работает в индустрии кинематоргафа. OBOZ.UA расскажет, что известно о брате известного актера, который на него совсем не похож.
Вин Дизель и Пол Винсент родились 18 июля 1967 года в Калифорнии, США. Близнецы почти ничего не знают о биологическом отце, ведь их воспитывала мать и отчим, который, кстати, работал преподавателем актерского мастерства и театральным менеджером, поэтому и привил им любовь к этой сфере деятельности.
Хотя братья и росли в одинаковой творческой среде, построили свои жизненные пути кардинально по разному. Пол Винсент зарабатывает деньги, работая звукорежиссером. Интересно, что свои навыки он продемонстрировал в фильме Вин Дизеля "Многоликий", который вышел на экраны в 1995 году и был невероятно важным для актера, ведь стал одним из первых масштабных проектов.
Стоит отметить, что Пол Винсент не ведет активной деятельности в соцсетях и редко появляется на публичных мероприятиях, поэтому о его личной жизни почти ничего не известно. Однако, когда в 2016 году Вин Дизель поздравил близнеца с днем рождения, стало понятно, что он имеет хорошую семью. Тогда звезда написал в своем Instagram: "Поздравляю с Днем рождения моего брата-близнеца Пола! Я имел возможность наблюдать, как ты вырос таким замечательным отцом и семьянином. Я горжусь тобой всегда".
Вин Дизель и Пол Винсент имеют также брата Тима и сестру Саманту. Они появились в браке матери братьев-близнецов с их отчимом.
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