'Сейчас у нее государственная практика': Камалия рассекретила, чем занимается ее непубличная мама

Заслуженная артистка Украины Камалия поделилась интересными подробностями о жизни своей непубличной мамы Инны Шмаренковой. Артистка рассекретила, что ее родственница освоила новую для себя профессию и начала заниматься психологией.

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Об этом 47-летняя исполнительница рассказала в интервью KP.UA. Кроме того знаменитость отметила, что мать живет отдельно от нее, однако иногда остается в ее доме, когда имеет возможность провести время с внучками Арабеллой и Мирабеллой.

"У нее своя квартира в центре города. Надо сепарироваться, потому что невозможно постоянно быть 24/7, как бы люди друг друга не любили. Мама присматривает за домом, когда нас нет. Гостит у нас, когда девочки приезжают на каникулы, потому что скучает и хочет с ними побыть", – рассказала звезда.

По словам Камалии, ее мать очень сильно любит узнавать что-нибудь новое, поэтому учится на протяжении всей жизни. Родственница исполнительницы имеет уже три высших образования, ведь совсем недавно нашла себя еще и в психологии.

"Окончила еще один университет, уже защитила диплом, теперь она еще и психотерапевт. Сейчас у нее государственная практика. У нее уже даже клиенты есть, предложения по работе. Ей это очень нравится и у нее хорошо получается работать с людьми. Такое впечатление, что она вся жизнь к этому шла. Это такая профессия, которая требует очень богатого жизненного опыта. А она прошла большой жизненный путь, думаю, из нее будет очень классный психотерапевт", – отметила Камалия.

Ранее OBOZ.UA писал, что Камалия рассказала о самом дорогом автомобиле в своей коллекции.

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