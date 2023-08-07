Совершенно разные люди? Как менялось внешность Софии Ротару с годами и куда пропала певица во время войны. Фото

Народной артистке Украины Софии Ротару сейчас 75 лет. Знаменитая певица после полномасштабного российского вторжения некоторое время оставалась в Киеве, но потом уехала в США. Публично звезда поддерживает родную страну, хотя и немногословна на эту тему.

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28 февраля 2022 года Ротару опубликовала пост в Instagram, в котором осудила агрессию РФ. Она отметила, что "российские ракеты уничтожают мирных жителей, детей и города Украины", и заявила, что молится о мире в своей стране.

OBOZREVATEL собрал архивные фото Ротару, чтобы показать, как менялась внешность артистки с годами.

20 лет

Первый успех пришел к юной артистке в 1962-м. Тогда она победила в районном конкурсе художественной самодеятельности. Через год заняла первое место уже на областном этапе, а потом отправилась в Киев на фестиваль народных талантов и там тоже стала первой. По этому случаю ее фото было помещено на обложке журнала "Украина" № 27 за 1965 год.

"В студенческие годы я весила 47 кг при росте 170 сантиметров, поэтому позволяла себе экспериментировать с любыми модными тенденциями – на моей хрупкой фигуре все сидело замечательно", – вспоминала Ротару в одном из интервью Vogue UA.

В 1971-м карьера украинки резко пошла вверх после того, как она снялась в главной роли в музыкальном фильме "Червона рута".

В 1972-м певица участвовала в турне по Польше, а в 1973-м в Болгарии победила в конкурсе "Золотой Орфей". В этом же году она получила звание заслуженной артистки Украины (тогда – Украинской ССР).

30 лет

В интервью Vogue UA Ротару говорила, что в то время ее этно-образ и сценические костюмы за границей вызвали настоящий интерес. В 1976-м она стала уже народной артисткой и постоянно выступала на сцене.

40 лет

В 80-х Ротару дала сотни концертов и оставалась безумно популярной. В биографии певицы сказано, что в одном только 1983 году она выступила на сцене 137 раз.

Стоит отметить, что в этом возрасте во внешности звезды появились первые отчетливо заметные изменения: мелкие морщинки, склонное к нависанию веко, менее упругие скулы, другой овал лица.

В конце 80-х – начале 90-х певица меняла свой стиль под дань моде. Например, выступала с кудряшками, а потом – с начесанной вверх подкрученной челкой.

50 лет

В конце 90-х Ротару уже стала бабушкой. Первый ее внук Анатолий родился в 1994, вторая, внучка София, в 2001 году.

Внешность артистки еще выглядит органично, хотя, по информации СМИ, уже после 40 лет она сделала первые пластические операции.

60 лет

После 60 лет, согласно информации в сети, София Ротару могла сделать новые пластические операции.

70 лет

Судя по фото знаменитости в Instagram, время для ее внешности остановилось. Однако очевидно, что в этом ей помогают правильные ракурсы и фильтры, наложенные на настоящие кадры.

Пластические хирурги говорят, что Ротару делала подтяжку лица, верхнюю и нижнюю блефаропластику (удаление кожи в области век), инъекции ботокса.

Кроме того, фото знаменитости на ее личной странице в соцсети и более живые снимки, сделанные во время выходов Ротару в свет, заметно отличаются. При чем даже вторые кадры, вероятнее всего, поддавались редактированию.

Как писал OBOZREVATEL:

– София Ротару в социальных сетях после 24 февраля 2022 года поддерживала ВСУ и осуждала российский терроризм. Однако популярная исполнительница выдерживала насколько длинные паузы между постами в поддержку Украины, что заставляла задуматься, не успела ли она изменить позицию.

– По словам латвийской певицы Лаймы Вайкуле, первый день большой войны Ротару была в Киеве и пряталась от взрывов ракет в укрытии.

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