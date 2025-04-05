София Ротару отреагировала на ракетный удар по Кривому Рогу. Фото

Россияне в очередной раз продемонстрировали свои настоящие лица, нанеся ракетный удар по Кривому Рогу, что забрал жизни 19 человек. Ужасную трагедию не оставила без внимания эстрадная певица София Ротару.

Видео дня

Несмотря на то, что в последнее время 77-летняя исполнительница довольно редко показывается в соцсетях, вышла на связь в своем Instagram, чтобы почтить память погибших. В традиционной для себя манере артистка сделала лаконичную публикацию.

София Ротару обнародовала stories, где на черном фоне написала: "Кривой Рог – 04.04.2025". Знаменитость дополнила публикацию изображением свечи и эмодзи разбитого сердца.

Напомним, что в вечер пятницы, 4 апреля, Россия обстреляла Кривой Рог. Враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью в центр жилого микрорайона города. Рядом с местом попадания была детская площадка. В результате террористической атаки погибли девятнадцать человек, девять из которых дети.

В субботу, 5 апреля, жители Кривого Рога приносили цветы и игрушки на место попадания ракеты. Граждане провели минуту молчания, а в городе был объявлен трехдневный траур. Террористическую деятельность РФ осудили мировые лидеры.

Ранее OBOZ.UA писал, что инфлюэнсеры рассказали о разрушительных последствиях ракетного удара России по Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!