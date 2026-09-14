Смерть Оззи Осборна расколола его семью: дочь музыканта поссорилась с матерью из-за Дональда Трампа. Подробности

После смерти звезды группы Black Sabbath Оззи Осборна его дочь Келли все больше отдаляется от семьи. 41-летняя женщина почти не общается с матерью Шэрон, а одной из главных причин конфликта называют разные политические взгляды женщин: дочь придерживается либеральных убеждений, тогда как ее мать открыто поддерживает правые идеи и риторику президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Как сообщают в Daily Mail, в этом году Келли переехала в Великобританию, обустраивает там жизнь с трехлетним сыном Сиднеем и старается не зависеть финансово от семьи.

О разногласиях с матерью сама Келли Осборн говорила во время церемонии National Television Awards в Лондоне. Именно тогда она призналась, что политические взгляды стали болезненной темой в семье.

"Я не согласна с мамой. Это единственное, в чем я с ней не согласна, – сказала Осборн. – Это трудно, потому что я люблю свою маму, но я также должна понимать, что у нее есть право на собственное мнение. И это действительно сложно, когда речь идет о политике и подобных вещах, но это не для меня".

По словам источника-инсайдера, Келли Осборн позиционирует себя как либерального и прогрессивного человека, тогда как Шэрон становится все более консервативной.

"Они многое пережили, и смерть Оззи действительно публично сплотила семью, но они также стали очень отдаленными и очень разными людьми", – рассказал собеседник издания.

В частности, источник отмечает, что у Келли также напряженные отношения с ее младшим братом Джеком Осборном.

К тому же последние месяцы для женщины были особенно сложными. В июле 2025 года скончался ее отец Оззи, который долгое время страдал болезнью Паркинсона. Позже дочь музыканта признавалась, что после его смерти чувствовала, будто вместе с ним умерла и часть ее самой.

На этом фоне она еще и пережила разрыв с женихом – диджеем Slipknot Сидом Уилсоном, отцом ее сына. Пара рассталась в марте этого года.

В настоящее время, по данным источника, она приобрела собственную недвижимость в Бакингемшире (Англия), где планирует воспитывать сына, тогда как ее мать продолжает жить то в Лос-Анджелесе (США), то в семейном поместье в Бакингемшире, где похоронен Оззи Осборн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вдова Оззи Осборна выставила на продажу семейный дом в Лос-Анджелесе за космическую сумму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!