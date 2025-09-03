'Слушалка' – это телефон: предательница Лолита хотела блеснуть знанием украинского языка, но ляпнула глупость о суржике

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья и молчит о войне России против Украины, в очередной раз попала в скандал. Артистка решила похвастаться знанием украинского языка, однако выдала очередную чушь.

Видео дня

В разговоре с российскими журналистами Лолита заявила, что украинский язык мелодичный и красивый, однако сразу же начала путаться в терминах. Предательница пыталась объяснить разницу между "настоящим украинским" и суржиком и выдала фразу: "Слушалка" – это телефон, это уже не украинский язык".

Что сказала Лолита об украинском языке

"Украинский язык очень мелодичный, его всегда сравнивали с итальянским. Я говорю о настоящем украинском языке, а не о суржике, на котором разговаривает очень много людей. Он не имеет отношения к настоящему украинскому языку. И вот появились новые слова типа: вертолет и "слухалка". "Слухалка" – это телефон, это уже не украинский язык, поэтому настоящий украинский – это Леся Украинка. Это очень красивый язык", – попыталась показать свои знания запроданка.

Несмотря на попытки показать себя знатоком, ее высказывания вызвали лишь смех и критику, ведь слова "слухавка" и вертолет – вполне литературные украинские.

В частности, Лолита попыталась спеть свой двуязычный трек "Намисто", который написала еще в 2018 году, но не смогла даже нормально произнести слова без ощутимого акцента.

Заметим, что не так давно Лолита снова взялась за старое и оконфузилась очередным "голым" образом на концерте в Москве. Артистку обвинили в безвкусице, эпатаже "на грани маразма" и напомнили о скандальном прошлом.

