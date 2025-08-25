Донбасс – в Харьковщину: что означает изменение административно-территориального устройства Украины и в чем преимущества

Буквально накануне 34-летия государственной независимости в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №13666, который предполагает изменение административно-территориального устройства Украины. В чем достоинства и недостатки этой идеи и какие шансы у документа, что его примут, рассказывает OBOZ.UA.

Луганскую и Донецкую ОГА предлагают упразднить

Проект постановления "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей" предлагает присоединить неоккупированные территории Донбасса к Харьковской и Днепропетровской областям.

К Харьковской области может отойти часть территорий Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, а также Сватовского и Северодонецкого районов Луганской области. В этом случае Харьковщина может пополниться такими городами, как Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Святогорск, Северск, Славянск и Часов Яр.

К Днепропетровской области, в свою очередь, предлагается присоединить неоккупированные территории Волновахского и Покровского районов Донецкой области. В таком случае к Днепропетровщине отойдут города Белицкое, Белозерское, Доброполье, Мирноград, Покровск и Родинское.

"На территории Донецкой и Луганской областей осуществляются мероприятия, необходимые для обеспечения обороны Украины, при этом разорваны административные связи между отдельными населенными пунктами. Это негативно повлияло на состояние финансового обеспечения учреждений образования и здравоохранения, предоставление населению социальных пособий. Для урегулирования данной ситуации и недопущения гуманитарной катастрофы на территориях, которые подконтрольны украинским властям, необходимо изменить административно-территориальное устройство отдельных территорий Донецкой и Луганской областей", – указывает в пояснительной записке к документу его автор, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход.

"Мы должны дать нашим людям гарантию, что эти территории останутся украинскими. Во-вторых, содержание Луганской и Донецкой ОГА обходится государству более чем в 50 миллионов гривен ежемесячно", – поясняет народный депутат в фейсбуке.

Нужен закон, постановление не поможет

Одним словом, проект постановления можно разделить на две составляющие: идеологическую и прагматичную. Первая – что территории остаются украинскими. Заявит в очередной раз путин о претензиях на часть Донецкой области, которая ему не по зубам, а ему в ответ – да ты, мол, вообще белены объелся, какая это Донецкая область, Харьковская она.

Прагматичная часть состоит в том, что вот уже три с половиной года существуют Луганская и Донецкая облгосадминистрации, но они ничего не решают. Мало того, существуют мэрии давно оккупированных городов (так сказать, в экзиле), сотрудники исправно получают зарплаты и даже совершают какие-то государственные закупки. Например, технику для коммунальных служб.

И сложившуюся ситуацию надо как-то решать. Да, существование властных структур в изгнании было бы оправдано при реальных шансах на скорую деоккупацию: освободили территорию – а местные органы власти давно готовы к работе. Но увы, эта перспектива довольно туманная.

"Новое постановление действительно может улучшить администрирование прифронтовых территорий. А содержать администрации Донецкой и Луганской областей нет смысла. Тем более – администрации оккупированных городов", – говорит OBOZ.UA Богдан Яременко, член парламентского комитета по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

А вот тот факт, что, например, Краматорск и Константиновка станут городами Харьковской области, по мнению Богдана Яременко, на аппетиты России никак не повлияет. "Им это все равно", – говорит народный депутат.

Что касается принятия документа (сейчас он находится на рассмотрении в парламентском комитете по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства), то тут есть вопросы.

Дело в том, что даже если проект постановления будет принят, ничего не изменится. Согласно статье 92 Конституции Украины, изменение границ административно-территориальных единиц возможно исключительно посредством принятия закона, а не постановления. Плюс разве что в том, что на данную проблему наконец обратили внимание.