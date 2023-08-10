Сломали все стереотипы: пять знаменитостей и миллиардеров, выбравших в жены 'обычных' женщин. Фото

В современном мире все чаще можно встретить пары, которые раньше не подходили бы друг другу из-за социального статуса и разного уровня заработка. Стереотип ломают звезды и успешные бизнесмены, отдающие свое сердце женщинам, в которых ценят внутренние качества, а не "модельную" внешность.

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Такие союзы, на самом деле, часто бывают крепче, чем, например, брак двух знаменитостей. OBOZREVATEL расскажет о 5 парах, которые любят друг друга, несмотря на сплетни и осуждение со стороны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пирс Броснан

Ирландский актер и исполнитель роли Джеймса Бонда мог выбрать себе в жены любую женщину, ведь считается эталоном мужской красоты. Однако уже почти 30 лет, из которых 22 в браке, он каждый день выбирает свою жену – Кили Шей Смит. За брак с ней звезду часто критикуют, ведь считают, что артист должен выбирать женщин "как с обложки", а Кили иногда осуждают из-за фигуры. Женщина, хоть и пыталась реализовать себя в журналистике, актерстве и даже работе на ТВ, существенных успехов не добилась.

Джош Холлоуэй

Йессика Кумала – жена американского актера и модели – Джоша Холлоуэя – уже 14 лет счастливо замужем за возлюбленным. Однако в таблоидах часто возникают вопросы к ней, ведь Йессика никогда не рассказывала о своем образовании или работе, а в прошлом она работала в клубе. Кроме этого, обсуждают также простой и "негламурный" облик избранницы Холлоуэя, но ему, очевидно, все равно.

Марк Цукерберг

Один из самых богатых мужчин планеты выбрал свою любимую Присциллу еще в университетские времена. Простая и неприхотливая девушка покорила будущего медиамагната своим юмором, а недавно родила ему третью дочь.

Амансио Ортега

Владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius и других, которые создал с бывшей женой, уже более 20 лет счастливо женат на Флоре Перес, которая была его секретаршей.

Хью Джекмен

"Росомаха" из "Людей Х" уже почти 30 лет живет с менее известной актрисой Деборрой-Ли, которая старше его на 13 лет. У поклонников звезды часто возникает вопрос, почему такой подтянутый покоритель сердец не заглядывается на моделей, но артист каждый раз доказывает, что его женщину не портят ни набранные килограммы, ни другие возрастные изменения.

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