'Скільки коштує ваша цибуля?' Николас Карма 'подколол' шоумена Анатолича из-за неправильного перевода

Героем нового видео украинского блоггера Николаса Кармы, интересующегося стоимостью образов медийных людей и обычных прохожих, стал телеведущий Анатолий Анатолич. Львовянину не удалось узнать, сколько стоит аутфит шоумена, ведь его одежда была выдана работниками одного из телеканалов для съемки шоу.

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Во время разговора знаменитость пошутил о "правильном" переводе английского слова "лук" на украинский язык, однако блоггер не растерялся и метко ответил на замечания. В новом видео, опубликованном на Instagram-странице интернет-звезды, мужчины обсудили изменения, произошедшие во Львове.

Николас Карма неожиданно подошел к Анатоличу в момент, когда тот снимался для телевизионного шоу. 39-летний шоумен начал приветливо общаться с блогером, но в шутку указал на анормативность в названии его роликов: "Кстати, правильно на украинском: скільки коштує ваша цибуля".

На вопрос Instagram-знаменитости "К чему здесь "цыбуля"?", ведущий дал краткий ответ "Ну цыбуля – это лук". После этого Николас Карма удачно "подколол" Анатолича, продолжив подбирать объяснение английскому слову: "Лук – это оружие, из которого стреляют, если на то пошло".

Мужчины побеседовали об изменениях, произошедших во Львове с начала полномасштабного вторжения, отметив, что не стоит забывать, какое количество его жителей защищает Украину.

В конце ролика шоумен отметил, что его дети являются искренними поклонниками блоггера, и хотели его встретить во время последнего визита в город Льва.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Николас Карма узнал стоимость луга Mrs. Ukraine International 2024. Несмотря на наличие дорогих вещей, аудитория блоггера была в восторге от героини.

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