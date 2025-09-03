Скандал с Эктором: судьи 'МастерШеф' Ярославский и Мартыновская отреагировали на то, что их коллегу обвинили в связи с несовершеннолетними

Скандал вокруг судьи кулинарного шоу "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво вызвал категорическую реакцию его коллег по проекту. После того как блогер Богдан Беспалов заявил о якобы интимных переписках повара с несовершеннолетними парнями, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская публично выразили ему поддержку.

Оба судьи оставили свои комментарии под постом-оправданием Хименеса-Браво в Instagram, где он категорически отрицал все обвинения и заявил, что планирует отстаивать свою репутацию в суде.

Шеф-повар Владимир Ярославский написал: "Эктор, мы, твои коллеги и друзья, поддерживаем тебя! Знаем тебя как искреннего патриота и порядочного человека. Правда и Украина победит! Держись, друг".

Судья шоу Ольга Мартыновская выразила поддержку более эмоционально: "Мы с тобой и за тебя! Спасибо, что ты у нас есть! Настоящий! Люблю!" – добавив, что показывает всем хейтерам средний палец.

Что известно о скандале

Известного украинского повара и судью шоу "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво заподозрили в непристойных переписках с несовершеннолетними ребятами. По словам блогера Богдана Беспалова, к нему обратились юноши 15–17 лет, которые якобы получали интимные сообщения от кулинара.

Публикация быстро распространилась в соцсетях и даже стала основой для мемов. Хименес-Браво публично опроверг обвинения и заявил, что планирует защищать свою репутацию в суде. Ни один из "пострадавших" пока не подтвердил информацию публично.

"Друзья, вижу все, что сейчас пишут в Telegram-каналах и что распространяют обо мне. Я благодарен каждому из вас, кто поддерживает и доверяет. Благодарен, что в Украине меня знает много людей и они никогда не поверят в эти фейки. Однако эта клевета перешла все границы, поэтому я решил, как всегда честно, поговорить с вами. Прямо ответить: обвинения не имеют ничего общего с реальностью", – подчеркнул судья "МастерШеф".

Он также связывает появление скандальных материалов с кампаниями российских ботов и информационными атаками из-за его публичной поддержки Украины.

