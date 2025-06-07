Поклонники Сидни Суини мгновенно раскупили лимитированное мыло, в составе которого есть вода из ванны актрисы: за сколько его перепродают теперь

Американская актриса Сидни Суини произвела настоящий фурор среди поклонников, выставив на продажу лимитированную серию мыла, в состав которого входит вода из ее ванны, в сотрудничестве с брендом уходовых средств для мужчин Dr. Squatch. Фанаты знаменитости раскупили уникальный продукт за считанные секунды после того, как он появился на сайте компании в пятницу.

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Как отмечает The Economic Times, всего было создано 5 000 кусков мыла. Первоначальная стоимость одного составляла 8 долларов (около 328 грн).

Лимитированная серия мыла стала доступна к продаже в 12 часов по восточному североамериканскому времени, то есть в 19:00 по киевскому. Уже через мгновение на сайте Dr. Squatch возле продукта появилась пометка Soldout, указывающая на то, что больше не осталось ни одного куска. Тогда фанаты Сидни Суини сильно жаловались на серьезные проблемы в работе вебсайта бренда и страшные очереди возле физических магазинов.

Некоторые потенциальные покупатели даже утверждали, что мыло якобы никогда не выставляли на продажу. На такие упреки представители компании ответили: "Нет, оно там было. Люди просто купили его за 0,0001 секунды".

Позже редкий продукт для ухода за собой начали перепродавать на eBay. Однако здесь цена на мыло стала кардинально больше. Продавцы хотят получить за один кусок от $70 до почти $800.

Стоит отметить, что впервые продажу уникального мыла Сидни Суини анонсировала в своем Instagram в конце мая. Тогда мнения поклонников актрисы несколько разделились, ведь одни поддержали такую идею, а другие откровенно осудили ее. Однако сама же знаменитость считает решение продавать мыло с каплями воды, в которой она купалась, довольно удачным.

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