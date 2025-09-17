Ведущая мужественно держалась: Иво Бобула снова раскритиковали из-за поведения на интервью

Народный артист Украины Иво Бобул нарвался на критику в сети после выхода интервью на YouTube-канале "Суспільне Культура". Певец рассказал немало информации о своем творчестве и поделился мыслями относительно некоторых коллег по сцене, однако внимание зрителей привлекло его отношение к ведущей Елизавете Цареградской.

Многие юзеры отметили, что время от времени исполнитель позволял себе резко отвечать на вопросы журналистки, а также были возмущены его несколько фамильярной манерой общения. Под обнародованным роликом появилось довольно много комментариев, где люди выражали недовольство поведением 72-летнего артиста.

Не остался без внимания пользователей сети тот факт, что Иво Бобул обращался к Елизавете Цареградской на "ты", более того, не избегал употребления ласкательных слов. Так, например, отвечая на один из вопросов, певец сказал: "Солнышко мое, у меня нет ни звездной болезни, ни зависти".

Со своей стороны ведущая вела себя максимально профессионально и ни разу не критиковала исполнителя за его слова. Это вызвало настоящий восторг у многих украинцев, которые написали журналистке много приятных слов в комментариях:

"Лайк поставила ведущей, которая так мужественно держалась".

"Представляю каких усилий госпоже ведущей стоило не реагировать на обесценивающие обращения, откровенное пренебрежение и менсплейнинг Иво. Для меня героиней интервью была именно госпожа Елизавета, потому что интересно было наблюдать за ее реакциями и формулировкой вопросов. Спасибо!".

"Пожалуй, Иво Бобулу лучше петь, чем говорить. Не знаю как госпожа Елизавета этот разговор выдержала".

"Елизавете респект".

Однако нашлись и те юзеры, которые не увидели в поведении Иво Бобула ничего неуместного. Они отметили, что артист не "высокомерный", а просто имеет "личное мнение".

Скандалы с Иво Бобулом

Народный артист Украины неоднократно вступал в споры с отечественными знаменитостями. Так, например, в 2016 году силач Василий Вирастюк был в одном из черновицких отелей и наткнулся на "именной номер Иво Бобула". Там расположено много памятных реликвий исполнителя, таких как эстрадные костюмы и фотографии. Вирастюк обнародовал фотографию номера-музея в своих соцсетях и немного посмеялся над этим. Из-за такого поступка артист обиделся на спортсмена.

Позже Василий Вирастюк уверял, что просил прощения у Иво Бобула, однако тот его проигнорировал, более того, заявил: силач "умер для него".

Позже исполнитель поссорился с солисткой группы Go_A Екатериной Павленко. Во время съемок шоу "Співають всі!" артистка сказала, что "стразы и то, что было популярным 10 лет назад", уже никому не интересно. Тогда Бобул обратился к младшей коллеге и порекомендовал "спуститься с неба на землю".

Вскоре он во второй раз прокомментировал инцидент и "прошелся" по Екатерине Павленко: "Что она сделала для украинской культуры? Спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак".

В 2023 году довольно громкий скандал разгорелся между Иво Бобулом и ведущей Эммой Антонюк. Во время интервью артист выдал несколько абсурдных сексистских заявлений о том, что современные женщины "меркантильные", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Антонюк попыталась доказать неправоту исполнителя, после чего он покинул студию.

Тогда Иво Бобул обвинил ведущую в непрофессионализме и даже пригрозил подать на нее в суд. Долгое время фанаты не знали, как завершился их скандал, пока Антонюк не нарушила молчание.

"Это была ложь о суде. Разве, может, еще подаст. Там уже и Арестович нам судом (угрожал – ред.). У нас сколько обещаний подать в суд. Я все жду, кто тот человек, который будет не только об этом п**деть", – сказала блогерша.

Что Иво Бобул говорил о своем "сложном" характере

После всех этих споров начали распространяться слухи, что с исполнителем довольно сложно найти общий язык. Однако сам Иво Бобул убеждал, что является очень мягким человеком и не понимает, почему его боятся.

"Мой характер просто замечательный, я ласковый. У меня нормальный характер. Для того чтобы общаться со мной, надо иметь талант. Я не люблю бездарей. Я люблю талантливых людей, я очень их уважаю. Это не зависит от возраста. Если человек молодой, а я вижу талант, то всегда буду с ним общаться. Если он скажет "Давай, Иво, что-то попробуем", я всегда соглашусь", – говорил певец.

