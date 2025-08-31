Шеф-повар Гордон Рамзи впервые рассказал о своей борьбе с раком и показал фото после удаления опухоли

Всемирно известный шеф-повар и телевизионная звезда Гордон Рамзи впервые откровенно рассказал о собственных проблемах со здоровьем. 58-летний британский кулинар сообщил, что ему пришлось пройти лечение от рака кожи.

В Insatgram он опубликовал фото после операции, на котором видно пластырь под ухом, где врачи удалили опухоль. Рамзи рассказал, что ему диагностировали базальноклеточную карциному – это один из самых распространенных видов немеланомного рака кожи.

Болезнь обнаружили на ранней стадии, и врачам удалось быстро провести процедуру. Шеф-повар поблагодарил свою медицинскую команду и подчеркнул важность защиты от солнечных лучей.

"Я очень благодарен и ценю невероятную команду The Skin Associates и их быструю реакцию на удаление этой базальноклеточной карциномы. Спасибо! Не забудьте о солнцезащитном креме в этот уикенд! Я обещаю, что это не подтяжка лица!" – написал он.

Признание звезды вызвало волну поддержки в комментариях. Телевизионный судья Роберт Риндер отреагировал сердечком, дочь Рамзи, Холли, написала: "Люблю тебя, папа". Организация Cancer Research UK поздравила кулинара с успешным лечением и поблагодарила его за повышение осведомленности об опасности солнечного излучения.

Эксперты NHS объясняют, что базальноклеточная карцинома возникает в верхнем слое кожи в результате длительного воздействия ультрафиолетового света. В большинстве случаев она не представляет смертельной угрозы, однако может распространяться и разрушать окружающие ткани. Основные признаки – появление нароста или пятна, изменяющего форму или цвет, чаще всего на лице, шее, руках или плечах.

Гордон Рамзи, получивший мировую известность благодаря шоу "Адская кухня", "Кухонные кошмары" и "МастерШеф США", также ведет сериалы о путешествиях, где демонстрирует кулинарные традиции разных стран. Его ресторанная империя включает заведения, которые в сумме получили 17 звезд Мишлен, а в настоящее время удерживают восемь.

