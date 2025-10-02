'Сгиньте, наши враги проклятые!' 86-летний Герой Украины поднял на ноги зал и довел до слез мощными словами со сцены. Видео

В Киеве состоялся юбилейный концерт в честь 90-летия классика украинской поэзии Вадима Крищенко. Сотни людей собрались, чтобы поздравить поэта и услышать его произведения в исполнении известных деятелей. Но особым событием вечера стал выход на сцену 86-летнего Героя Украины, народного артиста Анатолия Паламаренко, который продекламировал проникновенное стихотворение "Вдовы".

Его исполнение вызвало в зале глубокие эмоции – люди вставали со своих мест, аплодировали стоя, а на многих лицах были слезы. Декламация Паламаренко не оставила равнодушным и самого Крищенко – он также поднялся.

"Сгиньте, наши враги проклятые, чтобы вам уже не поднять головы" – эти строки, сказанные 86-летним мастером художественного слова, прозвучали как призыв и как молитва одновременно. Паламаренко напомнил присутствующим о боли украинских женщин, которые потеряли своих мужей на войне, и через поэзию призвал поклониться как погибшим героям, так и вдовам, которые несут это бремя.

Стихотворение "Вдовы" Вадима Крищенко

Їй двадцять три лиш виповнилось вчора.

Стоїть, дитя на грудях зігріва.

Озвалось до неї слово чорне,

Убивче й несподіване – вдова.

Чекала звістки, тамувала тугу,

Для судженого берегла тепло.

Та раптом серед ночі дзвоник друга –

І все навкруг в печалі попливло.

Казали люди: "Ви найкраща пара",

В щасливі дні їх кликала сурма.

Та міномет в руках бандитських вдарив…

У неї був Миколка – і… нема.

Хоча втішають, звуть його героєм –

Слова привітні, серцю не чужі.

Але, на жаль, їй од хвальби такої

Не робиться світліше на душі.

Тож згиньте, наші вороги прокляті,

Щоб вам вже не підняти голови…

Ой, темно і печально жінці в хаті,

Ще молодої… Та уже вдови.

Я знаю: рани наші час загоїть,

Але сьогодні болісно без меж,

Доземно поклонімося героям,

І вдовам їхнім поклонімось теж.

А там, на фронті, рвуться знов снаряди,

І я кричу, моїх дочуйтесь слів:

– О, земле й небеса, ви Бога ради

Не множте на землі скорботних вдів.

Особый смысл выступлению придает и то, что детство самого Анатолия Паламаренко пришлось на годы Второй мировой войны. Его отец прошел концлагерь Бухенвальд, сестру вывезли на принудительные работы в Германию, а брат воевал в Красной армии.

Анатолий Паламаренко более шести десятилетий остается уникальной фигурой украинской сцены. Лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко, Герой Украины, народный артист УССР, он известен своим мастерским чтением произведений украинских классиков – от Остапа Вишни до Тараса Шевченко. Несмотря на возраст, он продолжает выступать и преподавать сценическую речь студентам.

