Приехал из окопа и сорвал овации: старший сын Василия Зинкевича поразил зал и президента мощной речью на вручении 'Национальной легенды'

Концертную церемонию "Национальная легенда Украины" посетил старший сын Василия Зинкевича – Василий-младший, который публично почти нигде не появляется. Военный Третьей отдельной штурмовой бригады вышел на сцену, чтобы поздравить отца с почетной наградой.

Его слова о вере в победу Украины тронули весь зал и президента Украины Владимира Зеленского. Люди аплодировали стоя, отдавая дань уважения и семье легендарного артиста, и украинским защитникам. Об этом стало известно во время концерта, на котором была журналистка OBOZ.UA.

Перед тем к микрофону вышел младший сын артиста – Богдан. Он поблагодарил за приглашение и врученную отцу награду и пригласил на сцену старшего брата. Именно его выступление стало эмоциональной кульминацией вечера, ведь соединил фронтовую реальность с праздником культуры и независимости.

"Слава Украине! Еще вчера я сидел под Андреевкой в окопе, который выкопал сам за 20 дней. Уверяем, все более-менее налаживается. Мы дальше отштурмовываем свои территории, поэтому Харьковская область будет нашей. Слобожанщина будет нашей! Мы ее не отдадим!" – сказал Василий Зинкевич-младший.

Василий Зинкевич-младший отметил, что прибыл на концерт прямо с фронта – из-под Купянска, Харьковская область, – специально, чтобы поздравить отца. Зрители в зале аплодировали ему стоя.

Торжества состоялись ко Дню Независимости Украины.

Василий Зинкевич, легенда украинской эстрады и один из самых уважаемых артистов страны, сделал редкий выход в свет. 80-летний певец, который в последнее время почти не появляется на публике, стал участником торжественной концертной церемонии получения ежегодной награды "Национальная легенда Украины". Вручение самой награды состоялось 20 августа в Киеве (концерт был позже) и собрало немало выдающихся деятелей культуры и искусства.

Артист появился в зале в черном костюме, украшенном блестками, что создавало эффект яркого сценического сияния. Под пиджаком он носил белую рубашку с распахнутым воротником, а образ дополнил красным кушаком, который добавил контраста и подчеркнул эстрадный стиль артиста. Певец с улыбкой вышел в центр сцены, энергично раскрыв руки и сохраняя легкую походку. Атмосфера в зале была теплой и торжественной.

Особенно символичным стало то, что именно в этом костюме Василий Зинкевич в последний раз выходил на сцену во время фестиваля "Украинская песня – 2025". Тогда он исполнил несколько бессмертных хитов, среди которых "Це моя Україна", "Скрипка грає" и "Червона рута". Несмотря на почтенный возраст, артист сохранил голос, харизму и сценическую энергию, которыми он завоевал любовь миллионов слушателей еще в 70-х годах.

Василий Зинкевич – Герой Украины, народный артист, лауреат Шевченковской премии и почетный гражданин Луцка. Его творчество вошло в золотой фонд украинской музыки XX века. В составе легендарного трио "Смеричка" вместе с Назарием Яремчуком и Владимиром Ивасюком он впервые исполнил "Червону руту", которая впоследствии стала символом украинской песни и объединила не одно поколение слушателей.

Последний раз сольный концерт Василия Зинкевича состоялся в 2021 году в киевском Дворце "Украина". Тогда артист собрал аншлаг и еще раз доказал, что его творчество не теряет актуальности. В 2024 году он также неожиданно появился на юбилейном концерте Ивана Поповича, где, несмотря на плохое самочувствие, исполнил несколько песен.

Стоит напомнить, что в прошлом году президент Владимир Зеленский также вручал награды "Национальная легенда Украины" по случаю Дня Независимости. Отличия, в частности, получили американский бизнесмен Говард Баффет, боксер Александр Усик и композитор Игорь Поклад, который умер 9 июля этого года.

