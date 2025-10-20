Сестра Марины Поплавской показала памятник артистке, из-за которого спорила с 'Дизель Студио'

Звезду "Дизель Шоу" Марину Поплавскую, которая осенью 2018 года трагически погибла в результате ДТП, похоронили на центральной аллее Корбутовского кладбища в Житомире – родном городе актрисы. Ее сестра, Людмила Поплавская, показала снимки монумента, который установила семья, а также рассказала, как обычно для их семьи проходит день – 20 октября – дата, когда не стало Марины.

Ранее коллеги артистки из "Дизель Студио" заявляли, что планируют установить памятник по собственной инициативе, однако это вызвало конфликт с родственниками Поплавской. В разговоре с OBOZ.UA Людмила Поплавская отметила, что сейчас не поддерживает связь ни с одним из "дизелевцев".

"Наша семья – католическая, – рассказывает Людмила Поплавская. – Папа был глубоко верующим человеком: всю жизнь ходил в костел, пел в хоре, приучал и нас к вере. 20 октября я всегда заказываю поминальную службу в католическом костеле. Иногда захожу и в православную церковь, ведь в нашей семье с детства чтили и католические, и православные традиции. Во время прощания с сестрой в Житомире было много священников обеих конфессий – и католиков, и православных. А сколько людей тогда пришло попрощаться... И это был понедельник, рабочий день. Было более 20 тысяч человек! В городе выкупили все цветы – люди стояли в очередях, чтобы провести Марьяну в последний путь".

"Каждый год в этот день мы едем на кладбище, – продолжила Людмила. – Приходит немало людей – друзья, коллеги, сторонники сестры. Многие не могут приехать лично, поэтому просят меня купить цветы от их имени. Каждый год на могилу приходят даже незнакомые люди: приносят цветы, конфеты, печенье. Это очень трогательно – знать, что Марьяну (так актрису называли дома. – Ред.) помнят и любят".

На могиле актрисы установлен большой памятник из светлого гранита, состоящий из трех частей. В центре композиции – портрет актрисы, у постамента – подсвечники, живые цветы и изящные арки, придающие месту особой светлости и уюта. Надписи сделаны на двух языках – украинском и польском.

Известно, что намерение установить памятник на могиле актрисы и скульптуру в городе Житомире планировали коллеги артистки из "Дизель Студио", однако этого не произошло. Худрук коллектива Егор Крутоголов рассказывал, что Людмила Поплавская не дала установить памятные знаки. "Мы хотели поставить памятник. Мы его сделали. Даже два. Мы сделали памятник для кладбища, а также для города – в Житомире, но сестра Марины не позволяет нам его поставить", – рассказал Егор Крутоголов в беседе с блогером Славой Деминым. На вопрос OBOZ.UA, где сейчас находится памятник, Крутоголов ответил: "У архитектора. Стоит, припадая пылью".

Тем временем Людмила Поплавская в разговоре с OBOZ.UA заверила, что это не так. "Как я могла запретить? Это решение города. Житомирским городским советом было проведено общественное обсуждение. Большинство опрошенных не поддержали размещение этой композиции в городе. Какое влияние я имею на общественное обсуждение? Я не против почтения памяти сестры. Но против именно такой скульптурной композиции, которая оказалась далекой от оригинала и стала воплощением безвкусицы", – рассказала сестра Марины Поплавской в интервью в прошлом году.

Сейчас на вопрос, общается ли с кем-то из "дизелевцев", Марина ответила: "А для чего? Откровенно говоря, не вижу в этом никакого смысла".

