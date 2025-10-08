УкраїнськаУКР
На памятнике Нины Матвиенко исправили грубую ошибку после резонанса, но есть нюанс. Эксклюзивные фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
168
На памятнике Нины Матвиенко исправили грубую ошибку после резонанса, но есть нюанс. Эксклюзивные фото

На могиле народной артистки Украины Нины Матвиенко на Зверинецком кладбище в Киеве таки исправили досадную ошибку в дате смерти, из-за которой недавно поднялся резонанс в сети. Однако, как оказалось, сделали это лишь частично – неправильную римскую цифру "VII" (июль) просто зарисовали, вместо того чтобы исправить на "X" (октябрь).

И теперь подпись под именем легендарной певицы имеет вид: "1947.10/Х – 2023.8/", а конечные цифры так и не дописаны. Корреспондент OBOZ.UA побывал на месте захоронения артистки и собственными глазами увидел, как выглядит памятник после частичного исправления.

На памятнике Нины Матвиенко исправили грубую ошибку после резонанса, но есть нюанс. Эксклюзивные фото

Обновление даты действительно сделано – но только поверхностно. Неизвестно, планируют ли в будущем внести окончательные изменения, чтобы дата смерти соответствовала реальности.

На памятнике Нины Матвиенко исправили грубую ошибку после резонанса, но есть нюанс. Эксклюзивные фото

Нина Матвиенко – выдающаяся украинская певица, Герой Украины, народная артистка, чей голос стал символом национальной культуры. Ее не стало 8 октября 2023 года, за два дня до ее дня рождения. В этом году, 8 октября 2025-го, проходит вторая годовщина со дня смерти легендарной исполнительницы.

На памятнике Нины Матвиенко исправили грубую ошибку после резонанса, но есть нюанс. Эксклюзивные фото

Сам памятник выполнен из светлого мрамора, украшен черной цветочной "вышивкой". Над портретом певицы в венке из цветов установлен резной крест.

На памятнике Нины Матвиенко исправили грубую ошибку после резонанса, но есть нюанс. Эксклюзивные фото

Напомним, прощание с Ниной Матвиенко состоялось 11 октября 2023 года в Киеве, в Национальной филармонии Украины. Тысячи людей – поклонников, коллег, представителей культуры и власти – в течение четырех часов подходили к гробу с цветами, чтобы отдать дань уважения. Когда тело артистки выносили из здания, сотни людей вокруг аплодировали стоя – 10 минут непрерывных оваций, слезы и возгласы "браво" стали последним аккордом в ее земной жизни. Дочь артистки Тоня Матвиенко вспоминала, что мама перед смертью просила не плакать.

