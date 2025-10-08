На памятнике Нины Матвиенко исправили грубую ошибку после резонанса, но есть нюанс. Эксклюзивные фото

На могиле народной артистки Украины Нины Матвиенко на Зверинецком кладбище в Киеве таки исправили досадную ошибку в дате смерти, из-за которой недавно поднялся резонанс в сети. Однако, как оказалось, сделали это лишь частично – неправильную римскую цифру "VII" (июль) просто зарисовали, вместо того чтобы исправить на "X" (октябрь).

И теперь подпись под именем легендарной певицы имеет вид: "1947.10/Х – 2023.8/", а конечные цифры так и не дописаны. Корреспондент OBOZ.UA побывал на месте захоронения артистки и собственными глазами увидел, как выглядит памятник после частичного исправления.

Обновление даты действительно сделано – но только поверхностно. Неизвестно, планируют ли в будущем внести окончательные изменения, чтобы дата смерти соответствовала реальности.

Нина Матвиенко – выдающаяся украинская певица, Герой Украины, народная артистка, чей голос стал символом национальной культуры. Ее не стало 8 октября 2023 года, за два дня до ее дня рождения. В этом году, 8 октября 2025-го, проходит вторая годовщина со дня смерти легендарной исполнительницы.

Сам памятник выполнен из светлого мрамора, украшен черной цветочной "вышивкой". Над портретом певицы в венке из цветов установлен резной крест.

Напомним, прощание с Ниной Матвиенко состоялось 11 октября 2023 года в Киеве, в Национальной филармонии Украины. Тысячи людей – поклонников, коллег, представителей культуры и власти – в течение четырех часов подходили к гробу с цветами, чтобы отдать дань уважения. Когда тело артистки выносили из здания, сотни людей вокруг аплодировали стоя – 10 минут непрерывных оваций, слезы и возгласы "браво" стали последним аккордом в ее земной жизни. Дочь артистки Тоня Матвиенко вспоминала, что мама перед смертью просила не плакать.

