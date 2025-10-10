Сергей Середа рассекретил, сколько зарабатывает жена MamaRika и куда уходят миллионы с его YouTube

Шоумен, комик и блогер Сергей Середа, который является продюсером своей жены, певицы MamaRika, рассекретил финансовые аспекты их творчества. По словам Середы, артистка получает хорошие роялти от прослушивания своих песен в интернете – в среднем 30-35 тысяч евро (1,45-1,7 млн гривен) в квартал.

Видео дня

Сам Сергей активно занимается блогерством и ведет свой YouTube-канал. Однако вся монетизация канала идет не на заработок, а имеет особое назначение – средства направляются на помощь ВСУ. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Я могу сказать, сколько поступает нам за квартал, не с одной песни, а со всего каталога, – отвечает Сергей Середа на вопрос о прибыли с цифровых прослушиваний композиций MamaRika. – В среднем – 30-35 тысяч евро за квартал. Эти деньги облагаются налогом. К тому же часть дохода перечисляется артистам за дуэтные песни, проценты – партнерам. Все роялти всегда выплачиваются прозрачно, подаются отчеты, все делается по-честному".

Сергей Середа также имеет на YouTube свой собственный канал, который сочетает юмор, интервью и социально-иронический контент. Он тоже приносит прибыль, однако эти заработки не идут на семью: "С самого начала создания моего YouTube вся монетизация идет на помощь Вооруженным силам Украины. За два года мы перечислили более двух миллионов гривен. Я это проговаривал сразу: YouTube-канал создавался не для заработка, а чтобы поддерживать армию".

Ранее OBOZ.UA писал, что звезды Нацотбора похвастались ремонтом квартиры на роялти с одного альбома. Участница украинской инди-поп группы Tember Blanche, певица Александра Ганапольская, рассказала, что вместе с мужем и коллегой по сцене Владиславом Лагодой смогла сделать полный ремонт в собственной квартире только благодаря онлайн-доходу с музыки. Их дебютный альбом "Здесь нет никого, кроме нас", выпущенный в 2021 году, принес музыкантам хорошую прибыль с цифровых прослушиваний. Александра также показала фотографии обновленной квартиры.

Полное интервью с Сергеем Середой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 12 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!