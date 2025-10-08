Звезды Нацотбора ошеломили ремонтом квартиры на заработок с одного альбома. Фото до и после

Участница украинской инди-поп группы Tember Blanche – певица Александра Ганапольская – рассказала, что вместе с мужем и коллегой по сцене Владиславом Лагодой смогла сделать полный ремонт в собственной квартире только благодаря прибыли с одного музыкального альбома. Пара доказала, что украинская музыка может быть не только искусством, но и реальным источником дохода.

Их дебютный альбом "Тут немає нікого, окрім нас", который Tember Blanche выпустили еще в 2021 году, принес музыкантам такой заработок, что позволил сделать полноценный ремонт. Об этом Александра Ганапольская рассказала в Threads и показала фото обновленной квартиры.

"Если вы до сих пор думаете, что инди-артист в Украине не может зарабатывать деньги музыкой, вот вам пример из жизни: мы буквально превратили квартиру на картинке 1 в квартиру на картинке 4 благодаря роялти (денег с прослушиваний) за свой первый альбом", – рассказала артистка.

Певица добавила, что история их дебюта – доказательство того, что не обязательно ждать "лучших условий" или "дорогого оборудования", чтобы создать успешный продукт. Главное – желание работать.

Музыканты также отметили, что во время ремонта не забыли и об электричестве, поэтому вся проводка в квартире из, вероятно, советского фонда была также заменена.

Справка

Tember Blanche – украинская инди-поп группа, основанная в 2020 году в Киеве Александрой Ганапольской и Владиславом Лагодой. В 2022 году коллектив стал участником Национального отбора на Евровидение 2023 с песней "Я вдома". Сегодня в дискографии группы два альбома – "Тут немає нікого, окрім нас" (2021) и "Ти лиш людина" (2023).

Их трек "Вечорниці", который впоследствии спели в дуэте с группой Kalush, стал вирусным, собрав миллионы прослушиваний.

