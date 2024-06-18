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Селин Дион триумфально вернулась на красную дорожку после обнародования страшного диагноза. Фото

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
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Селин Дион триумфально вернулась на красную дорожку после обнародования страшного диагноза. Фото

Известная канадская певица Селин Дион и ее сын Рене-Шарль Анжелиль появились на красной дорожке в честь ее нового документального фильма. В последнее время артистка избегала публичных выходов из-за неизлечимой болезни – "синдром жестокого человека".

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56-летняя певица сияла на мероприятии в Нью-Йорке в честь премьеры "Я: Селин Дион", будущего документального фильма Prime Video, рассказывающего о ее жизни как легендарной исполнительницы. В фильме также рассказывается о борьбе звезды с редким неврологическим расстройством, пишет People.

Селин Дион триумфально вернулась на красную дорожку после обнародования страшного диагноза. Фото
Селин Дион триумфально вернулась на красную дорожку после обнародования страшного диагноза. Фото

Знаменитость ошеломила полностью белым образом, включавшим макси юбку и элегантную блузку с длинными рукавами. Она дополнила образ серебряным поясом, браслетами и серьгами-гвоздиками. 23-летний Рене-Шарль нарядил черный костюм и однотонные туфли.

Селин Дион триумфально вернулась на красную дорожку после обнародования страшного диагноза. Фото

После того, как в 2022 году ей поставили диагноз "СЖЧ", Дион почти не была в центре внимания, но неожиданно появилась на церемонии вручения премии "Грэмми" в феврале 2024 года. Пятикратная обладательница премии получила овации, когда она вышла на сцену, чтобы вручить награду за альбом года Тейлор Свифт.

Селин Дион триумфально вернулась на красную дорожку после обнародования страшного диагноза. Фото

Ранее OBOZ.UA писал о том, как неизлечимо больная Селин Дион рассказала о жизни после диагноза и помощи 13-летних сыновей: умерший муж подает "знаки".

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