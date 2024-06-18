Селин Дион триумфально вернулась на красную дорожку после обнародования страшного диагноза. Фото

Известная канадская певица Селин Дион и ее сын Рене-Шарль Анжелиль появились на красной дорожке в честь ее нового документального фильма. В последнее время артистка избегала публичных выходов из-за неизлечимой болезни – "синдром жестокого человека".

Видео дня

56-летняя певица сияла на мероприятии в Нью-Йорке в честь премьеры "Я: Селин Дион", будущего документального фильма Prime Video, рассказывающего о ее жизни как легендарной исполнительницы. В фильме также рассказывается о борьбе звезды с редким неврологическим расстройством, пишет People.

Знаменитость ошеломила полностью белым образом, включавшим макси юбку и элегантную блузку с длинными рукавами. Она дополнила образ серебряным поясом, браслетами и серьгами-гвоздиками. 23-летний Рене-Шарль нарядил черный костюм и однотонные туфли.

После того, как в 2022 году ей поставили диагноз "СЖЧ", Дион почти не была в центре внимания, но неожиданно появилась на церемонии вручения премии "Грэмми" в феврале 2024 года. Пятикратная обладательница премии получила овации, когда она вышла на сцену, чтобы вручить награду за альбом года Тейлор Свифт.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как неизлечимо больная Селин Дион рассказала о жизни после диагноза и помощи 13-летних сыновей: умерший муж подает "знаки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!