"Секс-символу" Сергею Жадану – 51: что известно о женщинах, которые любили поэта, и занято ли его сердце сейчас

Сегодня, 23 августа, украинскому писателю и исполнителю Сергею Жадану исполнился 51 год. Он давно стал любимцем отечественной аудитории благодаря своему уникальному творчеству, а летом прошлого года продемонстрировал четкую гражданскую позицию, ведь мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины, где сейчас служит в секции военно-гражданского коммуницирования подразделения "Хартия". Харизма и талант артиста не оставляют равнодушными украинских женщин, поэтому в соцсетях ему даже присвоили звание "секс-символа украинской культуры", однако завоевать его внимание удавалось далеко не всем.

Знаменитость дважды связывал себя узами брака, а в последнее время довольно редко вдается в подробности сердечных дел, однако его личная жизнь все еще становится "горячей" темой для обсуждения. OBOZ.UA расскажет, что известно об избранницах писателя.

Светлана Олешко

Первой женой Сергея Жадана стала директор Харьковского театра "Арабески" Светлана Олешко. Они прожили в браке 12 лет и стали родителями общего сына Ивана. В какой-то момент между парой пробежала черная кошка, поэтому они приняли решение развестись. Однако, несмотря на это, Жадан и Олешко долгое время сохраняли теплые отношения.

К сожалению, 19 декабря 2024 года театральный режиссер отошла в мир иной. Трагическое известие сообщил лидеру группы "Жадан и Собаки", однако причину смерти бывшей жены не раскрыл.

Ирина Куницына

В 2008 году искра промелькнула между Сергеем Жаданом и Ириной Куницыной. Они познакомились в харьковском издательстве "Фолио", где на тот момент работала женщина. В 2009 году пара сыграла свадьбу, а со временем у них появилась дочь Мария.

Однако в апреле 2023-го супруги подали заявление на развод в Лычаковский районный суд Львова. Ни один из них не явился на заседание, поэтому брак был официально расторгнут. Ирина Куницына ведет непубличный образ жизни, однако в сети появлялась информация, что она сейчас руководит Благотворительным фондом исполнителя.

Кристина Соловий

Первые слухи о романе Сергея Жадана с Кристиной Соловий возникли в 2022 году, когда они мастерски отыграли влюбленную пару в клипе на трек "Юность". Подобные предположения становились значительно горячее после того как стало известно, что писатель развелся со второй женой. Тогда Жадана и Соловий заметили на прогулке, когда они держались за руки, более того, артисты не стеснялись обниматься во время концертов.

Долгое время звезды никак не комментировали слухи об отношениях, однако в прошлом году певица решила расставить точки над "і". Кристина Соловий заявила, что между ними действительно был роман, однако все закончилось, ведь она полюбила другого.

Соломия Бобровская

Едва ли не сразу после завершения такой скандальной истории любви Сергея Жадана заподозрили в отношениях с народным депутатом Украины Соломией Бобровской. Сначала писатель решил не раскрывать интригу и довольно неоднозначно прокомментировал подобные сплетни, написав в соцсетях: "Должен признать, что обо всем самом интересном в своей жизни я узнал благодаря отечественной журналистике".

Однако недавно знаменитость раскрыл, какие отношения на самом деле связывают его с политиком. Он отметил, что в течение многих лет дружит с Бобровской и искренне уважает ее как личность. А вот на обложке нового музыкального альбома Жадана нардеп появилась потому, что он хотел немного подыграть сплетням.

