Дмитрий Оскин – актер театра и кино, многолетний ведущий концертов, режиссер и постановщик. Один из самых известных конферансье Украины – в разные времена работал с наиболее популярными артистами. Также снимался в культовых сериалах и фильмах, а сейчас продолжает оставаться в профессии.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA Дмитрий Оскин вспомнил бешеные аншлаги певца Ярослава Евдокимова, которого в России обожали до тех пор, пока он не стал на сторону Украины. А еще поделился воспоминаниями о своей подруге Руслане Писанке, рассказал об антиукраинской позиции Оксаны Байрак и своем непростом опыте работы в сериале "Слуга народа".

– Дмитрий, позвольте начать с актуального. Вы несколько лет работали конферансье с артистом Ярославом Евдокимовым, который недавно ушел из жизни. Он был чрезвычайно популярным в Советском Союзе, а затем и в России, однако после начала войны открыто выступил против кремлевской агрессии и уехал из Москвы за границу. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились? С чего все началось?

– Это было в Москве, какое-то время я работал в Росконцерте. Попал туда еще во времена Советского Союза. В Киевское эстрадно-цирковое училище, где учился, на выпускной приезжали так называемые покупатели – предлагали работать в филармониях. У меня было три предложения: поехать на Волынь, где работали Мареничи, в Луцкую филармонию, в Ворошиловградскую филармонию (тогда так назывался Луганск) или в Тульскую филармонию – одну из лучших в Советском Союзе.

Много ездил с артистами как сценический ведущий их концертов. Как-то вернулся с гастролей, и тут звонок: "Не хочешь поехать в Екатеринбург на пять дней с Ярославом Евдокимовым?" Честно говоря, я уже очень давно не был дома, сильно устал, и ехать снова совсем не хотелось. И сказал: "А что на него кто-то ходит?" Потому что, кроме "Фантазера" и "За Дунаем", мало что знал. Мне говорят: "Да что тебе, трудно? Десять концертов гарантировано". В Екатеринбурге как раз выступал очень популярный в то время Киркоров. Мы приехали туда и узнали: у него продано примерно 70% билетов, а у Евдокимова – полные аншлаги. Более того, даже добавили еще один концерт. На него ходила публика за 40, в большинстве женская аудитория – успех он имел просто неистовый. Для меня это стало настоящим открытием. Так мы и познакомились.

Потом была поездка с концертами в Беларусь. Он приехал без музыкантов и спросил меня, не могу ли кого-то посоветовать. И я предложил киевских музыкантов, которые потом работали с ним больше десяти лет. Они киевляне, я с ними и сейчас общаюсь – мои хорошие друзья. Должен сказать: за те три года, когда мы были рядом, таких аншлагов, как у него, я больше нигде не видел. Это была какая-то фантастическая популярность. Например, приезжаем во Владивосток – там одновременно выступает Александр Серов, и у него проблемы с билетами. А у нас – "биток". Евдокимова очень любили. Хотя работать с ним было трудновато – он человек специфический. Мне всегда казалось, что он очень одинок, хотя постоянно в разговорах упоминал Ирину, которая впоследствии стала его женой. Однажды она была с нами на гастролях – очаровательная женщина, просто очаровательная.

Когда выходил на сцену, всегда просил: "Пожалуйста, сиди в кулисах. Если вдруг не получится контакта со зрителем, я выскочу во время аплодисментов, а ты мне что-то посоветуешь, подскажешь". И я так делал. Но как-то подумал: ну что мне сидеть там на каждом концерте? Решил немного выйти. Он прибежал за кулисы, меня не увидел – и устроил грандиозный скандал. Мы тогда порядочно поссорились. Характер у него был такой – взрывной. Но уже на следующий день, а порой даже через час, он отходил.

– Несмотря на то что Ярослав Евдокимов был большой звездой, его похороны в Минске прошли очень скромно, как писали медиа, "в узком кругу семьи и близких". Почему, по вашему мнению, так произошло?

– Я уверен, что это связано с политической позицией Ярослава Евдокимова. Он открыто критиковал Путина, заявлял, что тот виноват в войне, что именно он причастен к гибели людей. Абсолютно однозначно был на стороне Украины и всегда поддерживал ее. Открыто выступал, подчеркивая, что Кремль виноват в страшной трагедии. Возможно, именно поэтому все сложилось так.

– Поэт-песенник Вадим Крищенко в разговоре с нами в день смерти Евдокимова, который родился и вырос в Украине, вспоминал, что даже с годами тот сохранял украинскую идентичность. В его доме висели вышитые рушники, в библиотеке были произведения Шевченко.

– На каждом нашем концерте был момент, когда он исполнял песню "Молитва". И после этого всегда подчеркивал, что родом из Украины. Я бывал у него дома: про рушники и украинские книги – это правда. Он всегда говорил: "Я украинец". Родился Ярослав, как известно, в тюрьме на Ривненщине – его мать арестовали за националистическую пропаганду. Воспитывала парня бабушка – он часто об этом вспоминал. И был очень патриотично настроен в отношении Украины.

– Вы долго работали в России. Каким было отношение к украинцам в профессиональной среде и вне сцены?

– Я всегда, возвращаясь в Киев, дома рассказывал, что там к нам относились свысока. Хотя мне долго не верили. А это было постоянно: приезжаешь в какую-то глухую провинцию, а там: "Ты киевлянин? А вот Москва, а вот Россия!" Вспоминаю одну историю. В концертном зале "Россия" готовили большое, помпезное шоу. Режиссером был тогда один из самых известных мастеров театрализованных представлений и праздников – Анатолий Силин. К слову, он родом из Киева, заслуженный деятель искусств, лауреат Госпремии СССР – интеллигентный человек. Я тоже участвовал в той постановке. В тот день как раз приехала моя жена из Киева и привезла наши легендарные купоно-карбованцы. Для меня это было огромное счастье. Подхожу к Силину: "Анатолий Дмитриевич, смотрите, какие наши украинские деньги!" А он глянул исподлобья, отбросил их в сторону и холодно бросил: "Сдохнете без нас!" И это, повторяю, интеллигентный человек. А теперь представьте, что при этом говорили другие – менее образованные и толерантные.

Я очень болезненно на это отреагировал, потому что еще с 1989 года, как только появились обложки для паспортов с надписью "гражданин Украины", сразу ее надел на свой документ. В номере отеля всегда ставил небольшой сине-желтый флажок. Это вызывало иронию – страшную просто. Но со временем привыкли. В свое время мне даже предлагали остаться в Москве. Но было условие: нигде не указывать, что я из Украины, киевлянин. Конечно, отказался. Было время, когда уехал оттуда, но потом снова вернулся... Уже хорошо чувствовал себя в Киеве и имел много работы, когда позвонил товарищ: "Я ведущий Винокура, у него два концерта в Запорожье, можешь подменить?" Я поехал, отработал. Надо сказать, что меня встретили холодно, даже с определенным напряжением. Но после выступления Винокур сказал: "Я тебя заберу к себе". Так я снова уехал в Россию. Но уже в 1994 году вернулся домой навсегда.

– Когда началась большая война, вам кто-то звонил оттуда?

– Ни один товарищ, хотя у меня было их много. Более того, была одна интересная история. У меня есть знакомая в Самаре – мы подружились еще детьми на отдыхе в Ялте. Очень дружили: они с семьей приезжали в Киев, мы ездили к ним. Она – доктор наук, руководитель Самарского экономического университета. Когда начались обстрелы, я записал звуки сирен и отправил ей. А ответ был странный: "А нефиг было выбирать клоуна!" Получается, это мы виноваты, представляете? Мне позвонил только один россиянин. Это было в 2023 году. Правда – из Лондона. Поблагодарил за то, что согласился с ним разговаривать. Сказал, что ему стыдно за происходящее.

– Скажите, а вы верите, что российские артисты, тот же Владимир Винокур, с которым вы работали, искренне поддерживают Путина?

– Меня позиция Винокура не удивила. Все они там марионетки. Проправительственные артисты, полностью зависимые от системы. Но мне кажется, в своих публичных посланиях они таки врут, потому что все прекрасно секут. Несмотря на то что относились к нам как к "малороссии", понимают, что все это несправедливо. Они приезжали в Киев, были поражены городом, видели, что здесь нет никаких, прости господи, нацистов. Я много работал с ними уже здесь, встречался и на концертах, и на частных вечеринках – почти со всеми. И все были в восторге от Киева... Но, откровенно говоря, мне безразлично, что они думают и говорят. Мне отвратительны все эти люди.

Тут бы со своими разобраться. У меня под Киевом, в Гореничах, дом. В начале вторжения попали снарядом в соседний дом, который за забором просто. Мы строились почти одновременно, и от того жилья ничего не осталось. Когда мы приехали туда где-то в середине весны, встретил соседа, с которым живем на одной улице. Начали разговаривать, и вдруг он говорит: "Ну так это же наши в тот дом попали. Все не так однозначно". Мы очень сильно поссорились на эту тему. И таких "все не так однозначно" до сих пор хватает вокруг. Недавно я отправил знакомой стихотворное поздравление на украинском языке. Она поблагодарила. Потом я написал на русском: "Люблю тебя". Мы очень хорошие знакомые, она знает мою жену. И вдруг она ответила, мол, вот так приятнее, на "нормальном языке". Я спросил: а на украинском – что тут ненормального? Чем тебя язык удивил? Ответа не было. А для меня все это очень остро, потому что во время февральского наступления россияне не дошли до моих Гореничей каких-то 700 метров.

– Актриса Леся Самаева, которая тоже живет под Киевом, рассказывала нам, что оккупантов остановили в нескольких километрах от ее населенного пункта.

– Мы живем недалеко от Леси Самаевой, а через дорогу от меня – дом Русланы Писанки. Мы были друзьями и даже в одном кинопроекте играли мужа и жену. Познакомились, когда она была безумно популярной. В моей жизни есть несколько людей, с которыми сразу почувствовал, будто знаком всю жизнь. Это Руслана Писанка, Сергей Иванов (в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" сыграл роль Кузнечика) и режиссер Анатолий Матешко. С ними всегда было легко. С Русланой – особенно. Она настоящая, веселая, искренняя. Есть люди, которые в любую минуту готовы дурачиться – вот это Руслана. Когда встречались в нашем "Сильпо", весь магазин знал, что мы увиделись.

Муж Игорь ее безумно любил. Как-то мы с ней вдвоем вели частную вечеринку у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Мы трижды работали на его мероприятиях. Я приехал с женой, она – с Игорем, мы уже были знакомы с ними как с парой. До того Руслана мне откровенно признавалась: "Ты знаешь, меня мужчины почему-то боятся". А тут Игорь – и все шло так замечательно. Он очень ее любил и любит до сих пор. Она могла подкрикнуть, что-то покомандовать – он спокойно это принимал. И вот мы отработали, наутро пошли с женой погулять по Алма-Ате. Возвращаемся – Игорь сидит в фойе на стульчике. "Не хочу шуметь в номере, пусть она отдохнет", – объяснил. Он относился к ней с восторженным трепетом... В июле мы собирались на очередную встречу по ее смерти. Игорь наварил борща по рецепту Руси – это уже своего рода ритуал. Был еще телеведущий Николай Канишевский – он открыл Руслану телевидению и фактически создал Руслану Писанку как звезду. Кстати, он тоже живет в Гореничах, и мы несколько дней ночевали у него с женой, когда в соседний с нашим дом попал снаряд.

– В вашей кинобиографии есть роли в фильмах режиссера Оксаны Байрак, которая в начале вторжения публично поддержала Россию, а затем сбежала в Санкт-Петербург. Для вас это стало неожиданностью?

– Я знал, что она такая – Оксана этого не скрывала. Я только начинал на съемках говорить о Майдане, она сразу: "Все, закончили! На моей площадке не надо". И это было не потому, что среди съемочной группы было много россиян – практически все, а потому, что она лично не хотела это слышать. Мне было больно, я везде об этом говорил. А она: "Дима, я этого слушать не хочу!" После вторжения мы уже не общались. Последний раз виделись в 2019 году. Но надо признать: сниматься у нее было интересно. Кроме того, что она режиссер, была автором сценариев, писала их сама. И точно знала, как видит картинку, как должен выглядеть персонаж, каким он должен быть. Все было продумано до мелочей, расписано. Она профессионал, но в то же время украинофоб – это очень огорчало.

– В сериале "Слуга народа" вы сыграли Михаила Ройзмана, одного из трех олигархов, которые фактически управляют страной. В одном из интервью признались, что это прообраз Игоря Коломойского. Это режиссер вам так сказал?

– Да, режиссер Алексей Кирющенко. Трудно ли было воплощать образ? В свое время я вел вечеринки, где присутствовал Коломойский, мы даже общались – поэтому все нормально. Я слышал разные версии о нашем кино: якобы сценарий фильма задумали так, чтобы Зеленский стал президентом. Но вот смотрите: мы снимаем весь день, например, готовы 7–8 сцен. Приходит Зеленский, и что-то ему не нравится. Он вместе с Кирющенко и сценаристом начинает переписывать сцены. Многое менялось по ходу съемок, поэтому у меня есть сомнения, что эта версия правдивая.

С Кирющенко было тяжело работать, и не только потому, что он очень матерный. Иногда мне говорили: "У тебя сегодня съемочный день", а я не хотел уходить... Видел как-то, как ему не понравилась игра одной актрисы, и он прямо в глаза заявил: "Что ты тут устраиваешь подготовительные курсы театрального института?" А она – народная артистка Украины. Он так вел себя почти со всеми. Не позволял себе подобные вещи только с Владимиром Горянским и Стасом Бокланом.

А вот с Зеленским работать было комфортно. Когда он приходил на площадку, было видно, что это лидер – его уважали. Все было четко: съемки, зарплата, оплата сверхурочно. Мы познакомились с Владимиром Александровичем еще в 1998 году, когда "Квартал 95" только перебрался в Киев. Знаете, я до последнего не верил, что он пойдет в президенты. Даже когда увидел новогоднее поздравление, где было озвучено намерение, решил, что это неудачная шутка – попытка подогреть интерес к "Слуге народа". Не понимал, зачем это ему: небедный человек, который многого достиг своим умом, человек, которого все любят. Я не голосовал за Зеленского. И когда его избрали, был немного в шоке. Но занял позицию: не критиковать. Страна сделала выбор.

– Дмитрий, а как складывается сейчас ваша творческая жизнь? По возрасту (актеру 67 лет. – Ред.) вы же уже можете не работать.

– Я не могу не работать, потому что у меня пенсия всего четыре тысячи гривен. Поэтому активно работаю: в Академическом ансамбле песни и танца Национальной гвардии Украины – режиссером, постановщиком и ведущим. И еще вас, пожалуй, удивлю: играю в спектаклях, даже имею собственный сольный. Концертов сейчас немного, и все вообще забыли, что я конферансье – думают, что актер. И когда спрашивают: "Что бы ты выбрал – театр или кино?", раньше я бы сказал: кино. А сейчас, думаю, ответил бы: театр. Это серьезная профессия, понимаете? Кино – отыграл и забыл. А театр – настоящее творчество. Вот на днях были с коллегами в Харькове – сумасшедший аншлаг. Вышли в парк: такая красота там, музыка, свет. И постоянные тревоги... Но несмотря на это все, чувствуешь, что искусство живет, дает надежду и поддержку.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с народной артисткой Еленой Галл-Савальской, которая пережила оккупацию в Херсоне – о попытках завербовать, пенсии от РФ и секретах предателей Украины

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!