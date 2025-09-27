'Сделал выбор еще в 2014 году': певец VovaZiLvova объяснил, почему не вернется в Украину

Украинский рэпер Владимир Парфенюк, более известный аудитории под сценическим псевдонимом VovaZiLvova, сообщил, что не собирается возвращаться в родную страну. В течение длительного времени он с семьей живет в США, где планирует оставаться и в дальнейшем.

Такое решение певец объяснил собственными жизненными приоритетами, которые стали еще более весомыми на фоне большой войны. Об этом он рассказал в интервью таблоиду BLIK.ua.

Во время общения журналист поинтересовался у VovaZiLvova, почему после 24 февраля 2022 года он остается за границей, вместо того, чтобы вернуться в Украину и присоединиться к рядам ВСУ, как сделали многие его коллеги. В ответ на это артиста отметил, что сильно уважает каждого защитника, однако сам не готов стать частью войска.

"Я считаю, что ценность человеческой жизни выше всего остального. Вопрос воевать или нет каждый для себя решает сам. Низкий поклон тем, кто пошел защищать украинскую землю в эти сложные времена. Соболезнования всем, кто потерял близких", – высказался певец.

По словам VovaZiLvova, он принял решение переехать за границу более десяти лет назад. Определенный период он думал, что будет жить "на две страны", однако война внесла свои коррективы.

"Я сделал свой выбор еще в 2014 году. Точнее еще даже в 2012, но уехать удалось в 2014. Какое-то время мы с женой жили на 2 страны – с 2019 по 2021. Думали, что так будет и дальше, но после начала большой войны на этих планах поставили крест", – сказал исполнитель.

