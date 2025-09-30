'Самой красивой актрисе всех времен' – 61: почему личная жизнь Моники Белуччи не сложилась и что известно о мужчинах, которых она любила

Итальянская кинодива Моника Беллуччи, которую считают одной из самых красивых женщин в мире, всегда притягивала к себе внимание не только благодаря таланту, но и из-за жизни, полной страсти, романтики и творческих взлетов. Даже на 61-м году жизни ее личное продолжает интересовать поклонников, а истории любви с известными мужчинами стали неотъемлемой частью ее легендарного образа.

Однако сама актриса всегда оберегала свою приватность и тщательно выбирала, что рассказывать публике. OBOZ.UA расскажет, что известно о ее отношениях с мужчинами и почему личная жизнь так и не сложилась.

Ранняя любовь: Клаудио Карлос Бассо

Первым значимым романом Моники стал фотограф Клаудио Карлос Бассо. Их знакомство произошло в конце 1980-х во время фотосессии. Молодые люди быстро нашли общий язык благодаря увлечению искусством и красотой, а их отношения развивались стремительно. В январе 1990 года они тихо поженились в Монте-Карло на свадьбе, где были только близкие друзья и семья.

Впрочем, этот брак продлился всего шесть месяцев. Моника объясняла, что они отдалились друг от друга из-за разных карьерных путей, и развод прошел мирно, без публичных скандалов.

Любовные годы с Николой Фарроном

Следующей серьезной любовью Беллуччи стал итальянский актер Никола Фаррон, с которым она познакомилась на съемках телефильма "Жизнь с детьми". Их отношения продлились около шести лет, пара даже была помолвлена.

Однако карьерный взлет Моники стал испытанием для их союза. По слухам, настоящей причиной разрыва стала влюбленность Беллуччи во французского актера Венсана Касселя, что изменило ход ее жизни и карьеры.

Венсан Кассель: большая любовь

Познакомившись на съемках фильма "Квартира", Моника и Венсан влюбились друг в друга с первого взгляда. Их союз продлился 17 лет и принес им обоим не только любовь, но и успешную совместную карьеру.

2 августа 1999 года пара поженилась в Монако, в окружении самых близких. Беллуччи и Кассель стали одной из самых известных пар Голливуда: они вместе снялись в девяти фильмах, среди которых "Тайные агенты" и скандальный "Необратимость".

В 2004 году у них родилась первая дочь Дева, а через шесть лет – Леони. Моника отмечала: рада, что не стала матерью слишком рано, потому что вовремя появилось желание и готовность к этому. Несмотря на слухи о свободных отношениях, актриса подчеркивала, что для нее важнее партнерство и уважение, чем формальная верность.

В августе 2013-го пара решила расстаться: жизнь обоих стала слишком разной, но они остались в хороших отношениях. После развода Венсан Кассель женился на младшей на 31 год модели Тине Кунаки, с которой имел дочь Амазони, а затем разошелся.

Новые романы и дружеские отношения: Николас Лефевр

После второго развода Беллуччи не закрывалась от новых возможностей. В 2018 году в ее жизни появился художник Николас Лефевр, младше ее на 18 лет. Их отношения были тайными до показа Chanel в 2019 году и завершились в том же году, оставив после себя дружеское общение и взаимное уважение. Моника признавалась, что Лефевр многому ее научил, и совместный "полет" продолжится теперь в дружбе.

Тим Бертон: роман с легендой кино

В 2023 году актриса подтвердила отношения с американским режиссером Тимом Бертоном, с которым познакомилась еще на Каннском кинофестивале в 2006 году. Их роман начался более 15 лет спустя, но только в 2023 году он стал публичным. Моника назвала эту встречу редкой.

Однако через два года пара решила разойтись, сохранив взаимное уважение. В заявлении для AFP они отметили, что приняли решение с обоюдной заботой и без подробностей о причинах разрыва.

