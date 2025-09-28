Селена Гомес вышла замуж: почему ее мужа-продюсера Бенни Бланко хейтят в сети. Фото со скромной свадьбы

Американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Свадьба состоялась в Калифорнии и прошла в камерной атмосфере, без громких церемоний и лишнего пафоса.

Гомес сама рассказала о важном событии, опубликовав серию фотографий в Instagram. На кадрах – счастливые молодожены, которые обнимаются, держатся за руки и смеются. На одном фото – букет белых цветов Селены, на другом – обручальные кольца, которые теперь символизируют их союз.

Свадьба состоялась 27 сентября.

Скромный праздник с ноткой романтики

Невеста появилась в изящном платье от Ralph Lauren с открытой спиной и цветочной отделкой, тогда как Бланко выбрал классический черный смокинг с бабочкой от этого же модного дома. Событие было скромным, но в окружении самых близких друзей и семьи. Ранее Селена признавалась, что хотела "простой и непринужденной" свадьбы, и именно так все и произошло.

Перед событием "Х" певица отпраздновала девичник в Мексике, а Бланко – мальчишник в Лас-Вегасе. Подруги Селены украсили вечеринку баннером "Миссис Левин" (настоящее имя Бланко – Бенджамин Левин), а сам продюсер поделился фото из спа и ночного клуба.

Как начинался их роман

Влюбленные начали встречаться еще в 2023 году, а через год подтвердили свои отношения публично. В декабре 2024-го они объявили о помолвке, и тогда же Селена показала бриллиантовое кольцо. В различных интервью певица признавалась, что чувствует с Бланко безопасность и настоящую поддержку. Сам продюсер в ответ не раз называл Гомес своей "лучшей девушкой" и говорил, что мечтает о детях с ней.

Их роман активно обсуждали фанаты и медиа, ведь Селена ранее переживала сложные отношения с Джастином Бибером и The Weeknd. Поэтому новый этап в жизни звезды стал для многих неожиданностью.

Почему фанаты хейтят Бланко

Однако счастье пары не разделили все поклонники певицы. С первых дней отношений в адрес Бланко посыпались негативные комментарии – сперва из-за его внешности. Многие фанов считали, что он "не пара" Гомес, а затем массово отписывались от ее страницы. Только за сутки после публикации откровенных фото с возлюбленным количество подписчиков артистки сократилось с 429 до 428 миллионов.

Дополнительный резонанс вызвало и поведение Бланко: в соцсетях Селены появлялись кадры с провокационными позами и намеками на интим. Одно из празднований дня рождения продюсера завершилось серией снимков, которые фанаты назвали "слишком откровенными".

Несмотря на все, сама певица не обращает внимания на критику. В интервью TIME она подчеркнула: "В нем есть сила, и этот шум не пугает его". Звезда уверена, что хейт не повлияет на их жизнь.

