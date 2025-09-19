Моника Беллуччи и Тим Бертон разошлись после двух лет отношений: первое заявление звезд

История любви итальянской актрисы Моники Беллуччи и американского кинорежиссера Тима Бертона подошла к концу. Знаменитости находились в отношениях в течение двух лет, однако теперь приняли решение разойтись.

Об изменениях в личной жизни пара сообщила в заявлении, которое прислала информационному агентству AFP, пишет Yahoo. Звезды не раскрыли никаких подробностей относительно того, почему решили поставить точку в своем романе.

"С большим уважением и заботой друг к другу Моника Беллуччи и Тим Бертон решили разойтись", – говорится в сообщении.

Что известно об отношениях актрисы и режиссера

Моника Беллуччи и Тим Бертон познакомились более 17 лет назад на Каннском кинофестивале, но в течение длительного времени совершенно не контактировали между собой. Однако, похоже, уже после первой короткой встречи актриса произвела сильное впечатление на режиссера. Во время одного интервью в 2013 году Бертон сказал: "Я просто в восторге от Моники Беллуччи. Она так хороша... Я мечтаю застрять с ней в лифте".

Романтические чувства между знаменитостями зародились спустя много лет. В феврале 2023-го их заметили во время романтической прогулки в День всех влюбленных. Моника Беллуччи и Тим Бертон обнимались и целовались посреди улицы, однако публично о своих отношениях не говорили. Официально подтвердить роман с режиссером актриса решилась в июне того же года.

"Что я могу сказать? Прежде всего, я рада, что встретила этого мужчину. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я люблю его. Начинается очередное приключение. Я люблю и очень уважаю Тима Бертона", – говорила артистка.

Позже они вместе работали над созданием ленты "Битлджюс Битлджюс". Тим Бертон стал режиссером кинокартины, а Моника Беллуччи сыграла ведьму Делорес.

