5 моделей, которые бросили вызов стандартам красоты

К счастью, стандарты красоты для моделей изменились. Идеальная симметрия, высокий рост, худощавое тело и равномерного тона кожа – все эти стереотипы о прекрасном были подвергнуты сомнению в последние годы. Так, многие успешные модели сегодня демонстрируют, что быть иными – тоже очаровательно.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие манекенщицы вдохновили индустрию моды переосмыслить видение красоты. От них тяжело отвести глаза.

1. Мама Какс

Американская модель Мама Какс была активисткой прав людей с инвалидностью. Она родилась на Гаити, а в 14 лет у девушки диагностировали остеосаркому и рак легких. Спустя два года ей заменили тазобедренный сустав, который не прижился, что привело к ампутации правой ноги. Позже Какс рассказывала, что ей понадобилось несколько лет, чтобы восстановить уверенность в себе и не прятать под одеждой протез.

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Вскоре будущая знаменитость получила степень бакалавра и магистра международных отношений. А в 2016 году ее жизнь изменилась навсегда: Маму пригласили в Белый дом для участия в показе мод, который устроила тогдашняя первая леди США Мишель Обама. После этого Какс подписала контракт с модельным агентством JAG Models и снялась в рекламных кампаниях для Tommy Hilfiger и Sephora. Также новоиспеченная модель выходила на подиум в показах Chromat и Fenty Beauty.

Находясь в Англии в декабре 2019 года, Какс была госпитализирована из-за сильных болей в животе и образования тромбов в легких. Она скончалась в больнице 16 декабря 2019 года. Несмотря на трагическую судьбу, Мама оставила свой след в индустрии моды: показала, что люди с инвалидностью тоже могут быть профессиональными манекенщицами.

2. Диандра Форрест

Афро-американская топ-модель и фотомодель Диандра Форрест – женщина с альбинизмом. У нее волосы светлые от природы, кожа и брови – белые, глаза – зеленые, а губы и нос – явно африканские. В детстве Диандру обижали в школе из-за необычной внешности, и родители перевели ее в Нью-Йоркский институт специального образования, где та жила с другими альбиносами.

Когда Форрест выросла, ее во время шопинга заметил молодой фотограф Шамир Кхан, и сказал, что она "красивая и должна быть моделью". Диандра решила попробовать. После двух месяцев работы и прослушиваний она присоединилась к Elite Models NY. Это был первый случай, когда модель-альбинос подписала контракт с одним из ведущих модельных агентств. Теперь девушка сотрудничает с такими гигантами, как MAC, Vivienne Westwood и Jean Paul Gaultier.

3. Суффран Ральф

Темнокожий и с большим количеством веснушек Суффран Ральф родом из Гаити. В возрасте 9 лет он вместе со своей матерью переехал в Бруклин, где в школе его обзывали из-за внешности. В старших классах Суффран полюбил физические упражнения и фитнес: это позволило превратить тело в "произведение искусства" и изменить отношение сверстников к себе.

В 13-летнем возрасте он занимался в парке. Его заметил фотограф Аарон Тейлор и попросил сфотографировать. Эта ситуация вдохновила Ральфа создать страницу в Instagram и развивать ее как блог. Это сработало! Он подписал контракт с Yeezy, а вскоре сказал в одном из интервью: "Теперь люди принимают меня, и я люблю свою уникальность. Благодаря моим веснушкам я могу обеспечить семью и вытащить ее из бедности".

4. Рейн Дав

Это американская модель-андрогин, актриса и активистка, самая известная своей работой в моде как гендерно неконформная модель (в фотосессиях и показах может быть в образе как мужчины, так и женщины). Рейн Дав в детстве считала себя уродливой, потому что постоянно сравнивала себя с другими девушками, которые не такие, как она. Когда выросла, решила свою уникальную красоту использовать для карьеры. Она согласилась рекламировать мужскую одежду в рекламе Calvin Klein. Тогда Рейн дизайнеры поставили условие: "Клянись Богом, ты никому не скажешь, что ты женщина!". После промокампании девушку начали активно приглашать как на женские, так и на мужские подиумы в Нью-Йорке.

5. Линдси Виксон

Американская фотомодель Линдси Виксон обладает неповторимой красотой. У нее пухлые от природы губы, которые прозвали в мире моды "надутыми бутонами роз", и есть заметная диастема между передними зубами. В средней школе над девушкой издевались: зубную щель называли "парковкой", поэтому она возненавидела свою внешность. В 12 лет к Линдси часто подходили на улицах незнакомцы и говорили, что та может стать моделью. Следовательно, девушка начала рассматривать это как возможный вариант для будущей профессии. Вскоре Виксон удалось сняться в фотосессиях для Chanel, John Galliano, Versace Vanitas, Miu Miu, Jill Stuart и Alexander McQueen.

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