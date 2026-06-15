Россия во второй раз разрушает её жизнь: во время атаки на Киев пострадала королева красоты, пережившая ад Мариуполя

Во время массированной ночной атаки на Киев 15 июня пострадал бизнес модели и бизнесвумен Екатерины Колмыковой – обладательницы титула Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021. Она сообщила, что в результате обстрела загорелся ее магазин на рынке, который был единственным источником дохода после потери всего нажитого в Мариуполе.

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Об этом Колмыкова рассказала в своем Instagram, опубликовав видео с места происшествия, где виден пожар. Она отметила, что этот бизнес стал для ее семьи фактически точкой восстановления после оккупации Мариуполя и полного уничтожения прежнего дела.

"Я каждый раз после обстрелов говорю, что нам повезло. Сегодня нам не повезло. Горит наш магазин – это наш единственный заработок, это единственное, что у нас осталось после Мариуполя. Мы начали с нуля, но...", – сказала предпринимательница.

Через несколько часов Колмыкова опубликовала еще одно эмоциональное обращение, в котором описала сложность ситуации. Она отметила, что больше всего сейчас переживает не за себя, а за возможность заниматься благотворительностью для военных, продолжать работу и выполнять заказы, а также поблагодарила подписчиков за поддержку.

"Я не могу сказать, что мне обидно снова начинать всё с нуля после Мариуполя, но сказать, что больно... во второй раз уже не так больно. Переживаю, что не смогу сейчас донатить ребятам, и переживаю, как отправить заказы", – отметила она.

Что известно о Екатерине Колмыковой

Екатерина Колмыкова известна как победительница национального конкурса Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021. Она получила корону как модель plus-size и представляла Украину на международном уровне, совмещая бизнес, театральную деятельность и участие в конкурсах красоты.

До полномасштабного вторжения Колмыкова жила в Мариуполе, где работала над сетью магазинов сумок и товаров для дома и играла в театре "Концепция". После оккупации города она потеряла бизнес и была вынуждена начинать жизнь с нуля в Киеве, куда переехала жить.

В ночь на 15 июня Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Оккупанты применили более 70 ракет и более 600 беспилотников различных типов. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Днепре и других городах.

Больше всего разрушений понесла столица. В разных районах Киева были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, возникли масштабные пожары. По состоянию на утро известно о десятках пострадавших и погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обстрела 15 июня Россия нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. Беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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