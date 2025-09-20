'МастерШеф 16': как проходит пятый выпуск, где кулинары будут готовить под крики фанатов и вспомнят детство. Фото

Пятый выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 16" готовит для зрителей сразу несколько неожиданных испытаний. В центре внимания – борьба аматоров с задачами, в которых им будут помогать не только знания и опыт, но и поддержка горячих поклонников.

На этот раз фанаты шоу получат возможность влиять на исход конкурса, а кулинары – шанс проверить себя в совершенно новых условиях. OBOZ.UA следит за событиями премьеры.

За кубок "МастерШеф" и возможность учиться в престижной французской школе Le Cordon Bleu продолжают соревноваться:

Гарик Носач Александр Карпусь Людмила Шевчук Виктория Кузнецова Галина Оруджева Игорь Савчук Наталья Кривич Евгений Гниденко Ксения Воробьева Оксана Куликова Алина Пухальская Александр Зубко Ева Музыка Екатерина Дубчак Ярослав Кулинченко Юрий Котляр Мария Точилкина Дарья Фатеева

Что ждет зрителей в 5 выпуске

Фанаты против кулинаров

В первом конкурсе пятого выпуска на кухню придут болельщики, которые поделятся с участниками не только энергией, но и подсказками. Их задача – громко прокричать рецепт, который нужно воспроизвести аматорам. Кто из команд сможет сохранить холодный ум среди шума и сварить настоящий шедевр?

Вкус детства

Вторая часть шоу будет индивидуальной. Тема дня – "День бабушки". Судьи ожидают увидеть не только профессиональные кулинарные решения, но и личные истории, которые участники воплотят в блюдах. Владимир Ярославский признается, что его любимое детское воспоминание связано с выпечкой бабушки, и теперь кулинары должны создать собственные интерпретации "вкуса детства". Четкий тайминг усложнит задачу.

Как проходит 5 выпуск

Соревнование №1

Участники разделились на две команды: красные и черные.

Кто попал к красным:

Екатерина – капитан команды. Оксана. Алина. Ярослав. Ева. Александр Карпусь. Людмила. Евгений.

Кто попал к синим:

Мария – капитан команды. Игорь. Юрий. Дарья. Ксения. Александр Зубко. Гарик. Галина.

В частности, капитаны команд также выбирали себе клуб болельщиков.

Всего на приготовление блюд выделили 1,5 часа. По условиям задания пока одна команда слушала свой рецепт от болельщиков, их конкуренты должны были перебивать и создавать шум.

Команда синих раскритиковала капитана Марию из-за ее растерянности. Любительница не смогла разделить процессы между участниками своей команды из-за страха и стресса.

В то же время команды угощали своих болельщиков вкусностями: красные – креветки на гриле, куриные стрипсы и крылышки, лимонад, а синие – чурос, батат фри, сырные шарики, лимонад.

Команда красных приготовила сибас Веллингтон с супом биск. Они идеально расслышали рецепт и удовлетворили судей. В частности, его участники выбрали лучшего работника – Алину.

Команда синих угостила судей маринованной уткой в тесте с маринованной свеклой, бататом и соусом порто. Однако они допустили немало ошибок: батат подгорел, утка пересушена, подача неудачная, в соусе слишком много сливочного масла.

