"МастерШеф 16": как проходит пятый выпуск, где кулинары будут готовить под крики фанатов и вспомнят детство. Фото
Пятый выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 16" готовит для зрителей сразу несколько неожиданных испытаний. В центре внимания – борьба аматоров с задачами, в которых им будут помогать не только знания и опыт, но и поддержка горячих поклонников.
На этот раз фанаты шоу получат возможность влиять на исход конкурса, а кулинары – шанс проверить себя в совершенно новых условиях. OBOZ.UA следит за событиями премьеры.
За кубок "МастерШеф" и возможность учиться в престижной французской школе Le Cordon Bleu продолжают соревноваться:
- Гарик Носач
- Александр Карпусь
- Людмила Шевчук
- Виктория Кузнецова
- Галина Оруджева
- Игорь Савчук
- Наталья Кривич
- Евгений Гниденко
- Ксения Воробьева
- Оксана Куликова
- Алина Пухальская
- Александр Зубко
- Ева Музыка
- Екатерина Дубчак
- Ярослав Кулинченко
- Юрий Котляр
- Мария Точилкина
- Дарья Фатеева
Как прошел прошлый, четвертый, выпуск "МастерШеф 16" – читайте по ссылке.
Что ждет зрителей в 5 выпуске
Фанаты против кулинаров
В первом конкурсе пятого выпуска на кухню придут болельщики, которые поделятся с участниками не только энергией, но и подсказками. Их задача – громко прокричать рецепт, который нужно воспроизвести аматорам. Кто из команд сможет сохранить холодный ум среди шума и сварить настоящий шедевр?
Вкус детства
Вторая часть шоу будет индивидуальной. Тема дня – "День бабушки". Судьи ожидают увидеть не только профессиональные кулинарные решения, но и личные истории, которые участники воплотят в блюдах. Владимир Ярославский признается, что его любимое детское воспоминание связано с выпечкой бабушки, и теперь кулинары должны создать собственные интерпретации "вкуса детства". Четкий тайминг усложнит задачу.
Как проходит 5 выпуск
Соревнование №1
Участники разделились на две команды: красные и черные.
Кто попал к красным:
- Екатерина – капитан команды.
- Оксана.
- Алина.
- Ярослав.
- Ева.
- Александр Карпусь.
- Людмила.
- Евгений.
Кто попал к синим:
- Мария – капитан команды.
- Игорь.
- Юрий.
- Дарья.
- Ксения.
- Александр Зубко.
- Гарик.
- Галина.
В частности, капитаны команд также выбирали себе клуб болельщиков.
Всего на приготовление блюд выделили 1,5 часа. По условиям задания пока одна команда слушала свой рецепт от болельщиков, их конкуренты должны были перебивать и создавать шум.
Команда синих раскритиковала капитана Марию из-за ее растерянности. Любительница не смогла разделить процессы между участниками своей команды из-за страха и стресса.
В то же время команды угощали своих болельщиков вкусностями: красные – креветки на гриле, куриные стрипсы и крылышки, лимонад, а синие – чурос, батат фри, сырные шарики, лимонад.
Команда красных приготовила сибас Веллингтон с супом биск. Они идеально расслышали рецепт и удовлетворили судей. В частности, его участники выбрали лучшего работника – Алину.
Команда синих угостила судей маринованной уткой в тесте с маринованной свеклой, бататом и соусом порто. Однако они допустили немало ошибок: батат подгорел, утка пересушена, подача неудачная, в соусе слишком много сливочного масла.
Ранее OBOZ.UA писал, что судья "МастерШеф" попал в скандал. Его заподозрили в похотливых переписках с несовершеннолетними парнями. Эктор Хименес-Браво отреагировал на обвинения неоднозначным видеообращением. Смотрите его – по ссылке.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!