Роман с 12-летней, предложение по телефону и измена: тайны личной жизни Майкла Джексона и почему закончились его браки

29 августа могло бы исполниться 67 лет Майклу Джексону – человеку, которого называли "королем поп-музыки". Но несмотря на мировую славу, миллионы поклонников и бессмертные хиты, жизнь Джексона осталась полной тайн, противоречий и болезненных историй. Особенно это касается его личных отношений, которые всегда были на слуху.

Видео дня

Джексон умел завораживать сценой, но в реальной жизни часто оставался одиноким и непонятным даже для самых близких. Его первые влюбленности, неожиданные предложения руки и сердца, два неудачных брака и подозрения в изменах неоднократно становились темами для заголовков в медиа. Со временем многие детали вышли на поверхность, формируя совсем другой образ артиста – уязвимого, порой наивного и в то же время способного на резкие решения. OBOZ.UA собрал их.

Скандальный роман с 12-летней и "вторая невеста"

Одним из самых шокирующих фактов о личной жизни Майкла Джексона стала информация, обнародованная его врачом Конрадом Мюрреем – тем самым, которого признали виновным в непредумышленном убийстве артиста из-за введения смертельной дозы препаратов. В своей откровенной книге This Is It Мюррей упомянул о планах Джексона жениться на 12-летней девочке.

По словам врача, певец был влюблен в Харриет, дочь своего друга, актера Марка Лестера. Еще более шокирующе то, что, по словам Мюррея, чувства к ней возникли у Майкла, когда девочке было всего пять.

"Меня беспокоило то, что Харриет юридически в большинстве стран мира была слишком молодой для брака. Когда я спросил Майкла, сколько ей лет, он сказал, что не уверен, но думает, что где-то 12", – написал Мюррей.

Но Харриет была не единственным "вариантом" для Майкла. В книге врач утверждает, что певец имел еще одну "кандидатку" на роль невесты – британскую актрису Эмму Уотсон. Джексон "влюбился" в нее после выхода первого фильма о Гарри Поттере в 2001 году, когда Эмме было всего 11.

Контраст в воспитании и первое посещение стрип-клубов

С детства Майкл Джексон сталкивался с противоречивыми взглядами на нравственность и сексуальность. Его мать Кэтрин, глубоко религиозная приверженка Свидетелей Иеговы, считала любые проявления хити – как в мыслях, так и в действиях – греховными, и настаивала на сохранении девственности до брака. Зато его отец Джозеф, работник сталелитейного завода, был далек от религии и не разделял убеждений жены.

В начале карьеры группы The Jackson 5 Джозеф организовывал выступления в ночных заведениях, в частности стрип-клубах и барах с сомнительной репутацией. Майкл, которому тогда было всего девять лет, имел возможность наблюдать за атмосферой таких мест – из-за кулис он видел, как зрители реагировали на выступления танцовщиц. Один из таких случаев оставил глубокое впечатление: Майкл был удивлен, когда одна из артисток, сняв парик и достав апельсины из бюстгальтера, оказалась не женщиной.

Во время выступлений в клубе Peppermint Lounge в Чикаго братья Джексоны сделали отверстие в гримерной, через которое могли подглядывать за женской душевой. По словам Марлона, они были заинтересованы в том, чтобы "узнать о девушках все возможное".

После выступлений мать продолжала воспитывать детей в духе своей веры, укладывая их спать и напоминая о важности духовной жизни. В течение многих лет она не знала о том, что происходило за кулисами шоу.

Брак Майкла Джексона и Лизы Марии Пресли: предложение по телефону

Майкл Джексон познакомился с Лизой Мари Пресли еще в детстве через ее отца Элвиса Пресли, но настоящие отношения завязались только в 1993 году на закрытом банкете у общего друга. Они ежедневно общались по телефону, понимая друг друга и поддерживая в сложные моменты: Лиза верила в невиновность Джексона во время расследования по развращению малолетних, помогла ему урегулировать судебные иски и обратиться к реабилитации.

Во время одного из звонков Майкл предложил ей выйти замуж, и через несколько месяцев пара тайно поженилась 26 мая 1994 года в Доминиканской Республике, несмотря на брак Пресли с Дэнни Кеохом, который она расторгла за 20 дней до свадьбы.

Брак был сложным: Лиза не хотела детей от Джексона, пара часто ссорилась из-за его публичных скандалов и его желания быть рядом с детьми. После нескольких неспокойных месяцев Пресли подала на развод в начале 1996 года, который завершился в августе того же года. Несмотря на все трудности, певица сохранила уважение к Джексону и не раскрывала детали их жизни в публичных воспоминаниях, стремясь сохранить собственное достоинство и приватность.

Дебби Роу: дружба, суррогатное материнство

Дебби Роу познакомилась с Майклом Джексоном в середине 1980-х, работая ассистенткой у его дерматолога и помогая певцу с лечением витилиго. Они стали близкими друзьями: Джексон часто присылал ей авторские вещи, а Роу поддерживала его во время сложных моментов, в том числе после обвинений в растлении малолетних.

Когда Пресли отказалась рожать ребенка Джексона, Роу согласилась стать суррогатной матерью. После развода певца и Пресли она забеременела, но потеряла ребенка в марте 1996 года. Впоследствии, во время тура HIStory World Tour, стало известно, что Роу носит его ребенка, что вызвало волну слухов и публикаций в прессе. Джексон опроверг обвинения в "экономических" отношениях и искусственном оплодотворении, хотя впоследствии он подарил Роу миллион долларов и купил ей дом. Мать Джексона Кэтрин вмешалась в дело, посоветовала сыну жениться на Дебби и дать ребенку свою фамилию, что побудило Джексона к планам свадьбы с Роу и урегулированию семейных вопросов.

Сексуальная ориентация звезды

Сексуальная ориентация Майкла Джексона, несмотря на его отношения с женщинами, долгие годы оставалась предметом обсуждения и слухов. С детства и подросткового возраста певцу приписывали гомосексуальность, позже его называли асексуальным. В 1970-х даже появилась газетная история о якобы операции по смене пола и браке с писателем Клифтоном Дэвисом, которую Джексон опроверг, назвав "глупым слухом". Он всегда отрицал гомосексуальность и объяснял, что не позволит слухам повлиять на собственное достоинство.

В 1993 году Джексона обвинили в растлении 13-летнего Джордана Чендлера, что вызвало мировой резонанс. Музыкант выступил с телеобращением к публике, отрицая обвинения, а во время полицейского расследования прошел унизительный досмотр. Из-за невозможности гарантировать объективное судебное разбирательство Джексон договорился о гражданском урегулировании, выплатив Чендлеру более 15 миллионов долларов, после чего мальчик отказался давать показания по уголовному делу. Большие жюри не нашли оснований для выдвижения обвинений.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядят и чем сегодня занимаются дети покойного Майкла Джексона. Свою карьеру потомки артиста решили строить самостоятельно, без привлечения бывших связей отца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!